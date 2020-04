Hombre hispano fue buscando ayuda a tres hospitales antes de morir de Coronavirus Un hombre hispano enfermo de Coronavirus fue buscando ayuda a tres hospitales antes de fallecer. Los detalles del caso By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Luis Arellano, un hombre enfermo de Coronavirus, fue a tres hospitales buscando ayuda antes de fallecer. Cuando logró que le dieran una cama de hospital, ya era demasiado tarde y su salud estaba muy debilitada. Al notar síntomas del Coronavirus, Arellano fue a un hospital en Brooklyn, cercano a su hogar, donde le dijeron que regresara si empeoraba su condición, reporta The New York Times. La familia lo llevó a otro hospital en Nueva York unos días más tarde, donde esperó 8 horas. Arellano, de 65 años, y sus seres queridos decidieron irse cuando les informaron que la espera duraría de 7 a 9 horas más. El hombre murió de un paro cardiopulmonar el 5 de abril. “Si lo hubiesen ingresado, hubiesen descubierto que estaba gravemente enfermo", declaró al diario su hermano Bolivar Arellano. Cuando finalmente pudieron darle una cama en un hospital y dejarlo ingresado, ya la enfermedad estaba muy avanzada. Su prueba de Coronavirus dio positiva y cinco días después de su ingreso, murió en el hospital. Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien este paciente buscó ayuda en tres hospitales diferentes, no recibió el cuidado necesario a tiempo debido en parte a la gran cantidad de casos de contagios del Covid-19 en hospitales en Nueva York y Nueva Jersey. Las enfermeras y doctores tienen que determinar rápidamente a quienes ingresan al hospital y a quienes mandan a recuperarse en casa, y una decisión incorrecta de un profesional de la salud puede costarle la vida a un paciente. Según The New York Times, Arellano comenzó a tener fiebre a finales de marzo y fue diagnosticado con neumonía el 26 de marzo en una clínica en Brooklyn. Dos días después no pudo ingresar a un hospital aunque tenía dificultad para respirar y ya una semana más tarde había muerto. Que en paz descanse. Advertisement

Hombre hispano fue buscando ayuda a tres hospitales antes de morir de Coronavirus

