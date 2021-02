Close

Hombre cae muerto en la fila del banco: tenía síntomas de COVID-19 El fallecido estaba esperando para usar el cajero automático con su mujer cuando cayó inconsciente y luego falleció; le habían hecho la prueba del virus dos días antes. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un hombre que esperaba en fila con su esposa para usar un cajero automático cayó inconsciente y luego falleció. El hombre presentaba síntomas de COVID-19 y dos días antes se había hecho la prueba del corinavirus pero no sabía aún su resultado, según contó después su mujer. Los hechos ocurrieron a las afueras de una sucursal de la empresa Banorte ubicada en Boulevard Lázaro Cárdenas y la calle Emilio Carranza, en Irapuato, México. Según se informó hacia las 11:00 a.m. de este miércoles el caballero esperaba para usar el servicio bancario cuando "se desvaneció, cayó al piso y perdió el conocimiento" según reporta la revista Proceso. Al percatarse de lo que ocurría los que estaban en la fila despejaron la fila para darle espacio a la víctima y llamaron al 911. Paramédicos de la Cruz Roja que atendieron la emergencia indicaron que el caballero había muerto. Posteriormente la esposa del fallecido contó a personal de la Fiscalía General del estado (FGE) que dos días antes su esposo se había hecho la prueba del COVID pero que aún no sabían cuáles eran los resultados. El Ministerio público permitió al personal de una funeraria recoger el cuerpo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, en Baltimore, México cuenta con el tercer número de víctimas fatales de COVID a nivel mundial. Hasta el día de hoy se han registrado 161,240 fallecimientos a causa del coronavirus, colocando al país azteca detrás de Estados Unidos y Brasil como los países con más fallecimientos.

