Un hombre asesina y desmembra a su esposa durante sus vacaciones de aniversario de casados Los padres de Emily Ferlazzo llamaron a la policía después de que su esposo regresara de un viaje de fin de semana sin ella. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Emily Ferlazzo, Joseph Ferlazzo VERMONT STATE POLICE Emily Ferlazzo, Joseph Ferlazzo VERMONT STATE POLICE | Credit: Emily Ferlazzo, Joseph Ferlazzo VERMONT STATE POLICE Las autoridades de Vermont arrestaron a un hombre de New Hampshire de 41 años, alegando que asesinó a su esposa durante una escapada de fin de semana organizada alrededor del primer aniversario de bodas de la pareja. Joseph Ferlazzo se declaró inocente de un solo cargo de asesinato en primer grado. En un comunicado, la policía estatal de Vermont alega que Joseph admitió haber disparado a su esposa, Emily Ferlazzo, de 22 años, el sábado, después de que la pareja tuvo una discusión en su autobús reformado. El viaje era para celebrar el primer aniversario de casados de la pareja. WWLP y Burlington Free Press obtuvieron una copia de la denuncia penal, y ambos informan que Joseph condujo a su casa en New Hampshire sin su esposa. Los padres de la mujer llamaron a la policía después de que Joseph supuestamente les dijera que Emily se marchó furiosa después de una discusión. No estaba claro sobre qué había discutido la pareja. Joseph acordó "hablar con los investigadores el martes por la tarde" y supuestamente "les dijo a los detectives que había matado a su esposa el sábado por la mañana temprano dentro de su vehículo en Bolton", dice el comunicado de la policía. El pequeño autobús "se había convertido en un espacio para vivir y viajar que Emily y Joseph Ferlazzo compartían y que habían utilizado para viajar a Bolton a fines de la semana pasada", según el comunicado. Ese autobús fue finalmente encontrado por la policía estatal y confiscado. Dentro, encontraron el cuerpo desmembrado de Emily. Le dispararon dos veces en la cabeza, según la denuncia. También localizaron "otra evidencia que corroboró el relato del asesinato de Joseph Ferlazzo", dice el comunicado. WWLP informa que Joseph le dijo a la policía que condujo el autobús a St. Albans, Vermont, y usó una sierra eléctrica manual para desmembrar el cuerpo de Emily. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Joseph está detenido sin derecho a fianza. Su abogado no fue identificado de inmediato.

