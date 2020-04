Hombre asegura que mató, desmembró y tiró a la basura el cuerpo de una joven en “defensa propia” El atroz crimen que dejó sin vida a Dystynee Avery, de 19 años, ocurrió en una pequeña comunidad en Minnesota. Aquí los detalles de esta tragedia. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Un hombre de 27 años admitió haber matado a una joven, desmembrado su cuerpo y desechado sus restos en contenedores de basura del edificio donde vivía en Minnesota. Además, Ethan Broad le dijo a las autoridades que había asesinado a Dystynee Avery, de 19 años, en defensa propia, según reportes de ABC News. Image zoom Uncredited/AP/Shutterstock De acuerdo a la policía, Broad cortó el cuerpo de la joven con una sierra, puso los pedazos en una bolsa de basura e intentó deshacerse de la evidencia arrojándola a la basura —hecho que fue captado por las cámaras de seguridad de su residencia, en el sur de Moorhead en la frontera con Dakota del Norte. La relación entre Broad y Avery no está del todo clara, de acuerdo a la prensa local. Broad le explicó a la policía que Avery había vivido con él por un corto tiempo, pero que hacía poco se había ido de la casa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom GOFUNDME Avery fue vista por última vez el 3 de abril y dada por desaparecida dos días después por sus amigos. La madre de la víctima, Doreen Avery, se puso en contacto con la policía el 9 de abril y dijo que no había tenido noticias de su hija, informó ABC News. El Daily Mail reveló que Broad inicialmente le dijo a los investigadores que alguien más había golpeado a Avery en la cabeza con un tubo de plomo y le había cortado el cuello, pero luego admitió haber sido él. El hombre fue arrestado el viernes y está acusado de asesinato en segundo grado, según documentos judiciales presentados en el condado de Clay. Su fianza se fijó en $1 millón, reportó CBS Minnesota. Jeanette Reed, tía de la joven, creó una cuenta de GoFundme para recaudar fondos para el funeral de Avery. Advertisement

