Arrestan a un hombre en Florida por el asesinato de su exnovia hace veinte años Autoridades en Miami acusan a Berkley Calvin Curtis Jr. de asesinato en segundo grado por la muerte de su exnovia, Rebeca Peña, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una maleta en un canal en el 2001. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un hombre de Florida enfrenta cargos de asesinato en segundo grado por la muerte de su exnovia hace veinte años aproximadamente. Las autoridades del Condado de Miami-Dade confirmaron que Berkley Calvin Curtis Jr., de 45 años, fue arrestado en conexión con la muerte de su ex Rebeca Peña. Los restos de la mujer de 26 años fueron encontrados dentro de su propia maleta en un canal de Florida y por casi dos décadas el caso quedó sin resolverse. El martes, sin embargo, las autoridades detuvieron a Curtis. “Un homicidio no resuelto roe el corazón de cada padre de familia y cada uno de los familiares”, comentó la fiscal del estado Katherine Fernández Rundle. “Cada uno de los sobrevivientes espera el día en que el asesino de sus seres queridos enfrente la justicia. Para la familia Peña, creemos que ese día finalmente ha llegado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El padre de la joven, Rafael Peña, espera que se haga justicia. “El arresto de esta persona… el dolor será menor porque se hizo justicia”, comentó el padre a la cadena CBS. “Cada día que no la vemos, lloramos un poco. Pero estamos satisfechos con la vida que le dimos. A todos les digo, disfruten a sus hijos y perdónenlos porque no se sabe lo que pueda pasar”. El 16 de abril del 2001, tres lancheros encontraron el cuerpo de Rebeca dentro de una maleta en el Biscayne River Canal seis días después de su desaparición. Adentro de su maleta se encontraron dos pesas de 25 libras cada una que fueron utilizadas para hundirla —así como una revista con la dirección de la joven en Silver Spring, Maryland, donde vivió con Curtis y el hijo de ambos. Image zoom Credit: FINDAGRAVE.COM Antes de su desaparición, Rebeca trabajó en Miami como extra en la película Ali sobre la vida del boxeador Muhammad Ali, protagonizada por Will Smith. Se le vio por última vez cuando abandonó el set de grabación en su auto a eso de las 2:15 a. m. La autopsia realizada veinte años después no pudo determinar la causa de su muerte. “Sabemos que llegó a casa después de estar en el set porque su auto fue encontrado en el complejo de departamentos [donde vivía] y sabemos que llegó a su departamento”, comentó el detective David Denmark. Al momento de su muerte, Rebeca contaba con una orden de restricción contra Curtis. De acuerdo a la declaración en la orden de arresto, el padre de la joven le habría dicho a la policía que su hija temía que Curtis fuera a lastimarla ya que había abusado de ella cuando ambos eran pareja. Durante un registro del hogar del sospechoso, la policía encontró una mesa de ejercicio con una colección de pesas similares a las que se encontraron recientemente dentro de la maleta que contenía el cuerpo de Rebeca. En la investigación inicial, una novia de Curtis aseguró que él había estado con ella durante la noche del incidente, pero en una entrevista posterior, en el 2014, la mujer cambió su historia y reveló que Curtis no estuvo con ella por varias horas. De acuerdo al abogado defensor del detenido, Curtis se declarará no culpable. “Inicialmente lo representé en el 2001”, comentó Jeffrey Feiler a People. “Y no había evidencia suficiente para acusarlo de nada en ese momento. No hay evidencia directa como un testigo o una confesión ni nada de eso que yo sepa”. La policía confirmó que el caso está basado en evidencia circunstancial.

