Muere niña de 3 años que tenía COVID-19: su cuidador manejó dos horas para llevarla al hospital La menor falleció en un hospital de Queens y ahora la policía trata de determinar por qué hubo tanta demora en conseguirle ayuda médica. Aquí, el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La policía de Nueva York está investigando la trágica muerte de una niñita de 3 años que falleció en un hospital del condado de Queens luego de ser llevada hasta ahí por la persona que la cuidaba. Dicho cuidador tardó dos horas en llegar desde el condado vecino de El Bronx y ahora se busca una explicación sobre por qué demoró tanto en obtener ayuda médica para la menor. Los hechos ocurrieron este jueves cuando Anthony Richardson, de 59 años, encontró a la niña Jaylynn Evans inconsciente, aseguraron fuentes oficiales. Hacia las 7:15 p. m., oficiales respondieron a un llamado hecho desde el Cohen’s Children’s Medical Center, ubicado en el barrio Glen Oaks, en Queens, reportando la muerte de la menor, según indica PIX-11. Cuando los oficiales respondieron al llamado se les informó que Richardson había llevado a la niña de 3 años estando inconsciente y que luego se declaró oficialmente su fallecimiento. De acuerdo al diario New York Daily News la niña había dado positivo a la COVID-19. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según se informó, Richardson estaba al cuidado de la niña y de otro menor de 4 años. El sospechoso dijo que ambos niños estaban mirando la televisión y comiendo golosinas cuando la niña perdió el conocimiento. El caballero fue detenido porque cuando se dio cuenta del estado de la menor en lugar de llevarla al hospital más próximo decidió manejar a un centro médico más lejano porque en su opinión el hospital local no era bueno, según informaron fuentes policiales. Según se explicó, Richardson es el padre de la mejor amiga de la mamá de la niña. El sujeto enfrenta cargos de causar daño a un menor de 17 años. El médico forense determinará la causa de la muerte.

