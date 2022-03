Contrabandista intentó esconder más de 50 serpientes y lagartos en su ropa ¡Mira las escalofriantes fotos! Un hombre escondió más de 50 serpientes y lagartos en su vestuario para entrarlos de contrabando a Estados Unidos. Algunos de los reptiles están en peligro de extinción. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un hombre intentó cruzar la frontera de Estados Unidos con más de 50 reptiles escondidos en su vestuario, reportó NBC News. El contrabandista fue descubierto por agentes fronterizos. Tenía 52 lagartos y serpientes escondidos en su ropa, según las autoridades. El hombre venía manejando un camión desde México cuando llegó a la frontera estadounidense en San Ysidro y fue inspeccionado. El incidente ocurrió el 25 de febrero. Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) encontraron a los reptiles vivos dentro de pequeñas bolsas. El hombre había escondido estas bolsas dentro de su chaqueta, sus bolsillos y sus partes íntimas. Nueve serpientes y 42 lagartos cornudos, oriundos del desierto, fueron rescatados. Algunas de estas son especies en peligro de extinción, informaron las autoridades. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Snakes found in bag Snakes in bags found hidden under and in a man's clothes by CBP officers at the San Ysidro port of entry. | Credit: U.S. Customs and Border Protection "Los contrabandistas intentan cualquier manera posible de entrar su producto —en este caso reptiles vivos— por la frontera", dijo Sidney Aki, directora de operaciones de la CBP en San Diego. La oficial añadió que el hombre nunca tomó en consideración el bienestar y la salud de estos animales. Snakes found in bag Horned lizards found during a smuggling attempt at the San Diego border. | Credit: U.S. Customs and Border Protection El hombre de 30 años, quien es un ciudadano estadounidense, fue arrestado. El caso ha causado conmoción.

