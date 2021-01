Close

Policía arresta a sospechoso de asesinar a su madre y sobrino en California David Córdoba, de 26 años, es acusado de apuñalar a su madre María Rodas y a su pequeño sobrino Alan Córdova-Robles durante una disputa familiar. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Luego de una extensa búsqueda, las autoridades de California confirmaron el arresto de un hombre que habría horrorizado a residentes del condado de Los Ángeles con el asesinato de su madre y sobrino días antes de Navidad. La policía de Pico-Union tiene a David Córdoba, de 26 años, bajo custodia tras su detención la noche del miércoles, de acuerdo a medios locales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El joven está siendo acusado de apuñalar a su madre, María Rodas, y a su sobrino, Alan Córdova-Robles, de 6 años, durante una disputa familiar el 22 de diciembre, informó la policía a través de un comunicado de prensa. Tras lo sucedido, Córdoba se dio a la fuga. “Es realmente doloroso estar aquí y pensar que esta es mi realidad en este momento. Mi hijo ya no está aquí”, comentó la madre del menor, Mónica Robles, a la estación de televisión local KTLA. Image zoom Credit: GoFundMe; Los Angeles Police Department De acuerdo a los investigadores, una tercera persona también resultó herida durante el incidente. Su identidad aún no ha sido revelada. La familia de las víctimas ha creado una cuenta en la plataforma GoFundMe para recaudar fondos para cubrir los gastos funerales y la repatriación de los cuerpos a Guatemala. “Con un gran dolor en mi corazón y los corazones de mi familia, les pedimos que nos ayuden a honrar la vida de mi mamá María Rodas, quien era una mujer que ya estaba en sus 70s y aún a su edad, era una mujer que luchaba mucho por salir adelante con su vida y con sus hijos”, escribió su hija Julieta Guzmán en la página. “Mi mamá y mi sobrino fueron encontrados muertos, asesinados de una manera muy fuerte y que nos afecta a todos sus familiares. Nos duele mucho que dos almas tan inocentes y puras, llenas de vida, ya no estén con nosotros”. El sospechoso permanece bajo arresto con una fianza de $5.02 millones.

