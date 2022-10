Acusan a un hombre en Alabama de decapitar a su novia y apuñalarla por no querer tener sexo Un hombre en Alabama fue acusado de asesinato por presuntamente haber decapitado y apuñalado a su novia una 100 veces en su casa. El aparente motivo fue la negativa de la víctima a mantener relaciones sexuales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Justin Fields Justin Fields | Credit: BLOUNT COUNTY SHERIFF Un hombre en Alabama fue acusado de asesinato por presuntamente haber decapitado y apuñalado a su novia más de 100 veces en su casa, luego de que la víctima aparentemente se negara a tener relaciones sexuales con él. Según el canal de televisión local WBRC, Justin Fields salió en la noche del viernes con la víctima, identificada como Tammy Bailey, de 52 años. De acuerdo con la información difundida por ABC 33/40, ambos discutieron tras regresar a la casa y cada uno se fue a dormir a diferentes cuartos. "Se había ido a su habitación, estaba tocando la guitarra", declaró el sheriff del condado de Blount, Mark Moon. "Él quería tener sexo con ella", dijo. "Él fue a su habitación y le hizo proposiciones y ella lo rechazó. Según su declaración, eso lo frustró. Dijo que la apuñaló una vez y luego se desmayó". Justin Fields Justin Fields | Credit: BLOUNT COUNTY SHERIFF El alguacil cree que Bailey murió el viernes por la noche y que una vez fallecida, el acusado siguió agrediendo al cadáver. "El sábado, volvió allí y sintió que estaba teniendo un mal sueño", dijo Moon. "Por alguna razón, la apuñaló varias veces de nuevo". De acuerdo con las autoridades, Fields llamó a su padre y le dijo que había "hecho algo realmente malo". Luego el padre llamó a la hermana de la víctima, quien también era su vecina. Cuando la hermana quiso entrar a la vivienda, el acusado no se lo permitió. "El delincuente la agarró y no la dejó entrar a la casa", dijo Moon, según WBRC. "Él le dijo que había hecho algo horrible y que no necesitaba entrar allí". Posteriormente, agentes de la policía lograron acceder al inmueble, en cuyo interior hallaron el cadáver decapitado de la víctima SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Los dos investigadores y el técnico de la escena del crimen, que era uno de mis tenientes de patrulla que respondieron a la escena, probablemente tenían cerca de 100 años de experiencia combinada en la aplicación de la ley y dijeron que esto es lo peor que han visto en su vida", dijo Moon. "Esas son imágenes, imágenes mentales que nunca podrás borrar", añadió el sheriff, quien dijo que Fields no tenía antecedentes penales, aunque aún se desconoce si tiene algún problema de salud mental. Los agentes arrestaron a Fields, a quien se ha acusado de asesinato y abuso de un cadáver y fue ingresado en la cárcel del condado de Blount sin fianza. Su primera aparición en la corte está programada para el 2 de noviembre.

