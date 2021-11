Hombre que agregó heroína al cereal de su esposa declarado culpable de asesinato. Una muestra de leche materna probó el caso Un hombre de Michigan acusado de agregar heroína al cereal de su esposa, fue declarado culpable de asesinato y otros delitos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Behind Bars Credit: Getty Images Un hombre de Michigan acusado de agregar heroína al cereal de su esposa, fue declarado culpable de asesinato y otros delitos. n 2014, el médico forense había clasificado la muerte de Christina Harris como una sobredosis accidental. Pero los investigadores posteriormente alegaron que se trataba de un plan de asesinato ideado por Jason Harris en su casa de Davison, en el condado de Genesee. Los familiares insistieron en que Christina no consumía drogas. De hecho, una muestra de leche materna congelada no mostró evidencia de ello. Fue la primera vez que los funcionarios de Michigan utilizaron la leche materna como prueba en un caso penal, informó WDIV-TV. "Este fue un caso muy trágico y mi corazón está con la familia y los amigos", dijo el fiscal David Leyton. La afiliada de CBS, WNEM, informó que Harris también está acusado de intentar contratar a un sicario y tener otras relaciones fuera de su matrimonio, según Leyton. No hubo comentarios inmediatos por parte del abogado de Harris. Harris fue acusado en 2019, cinco años después de la muerte de su esposa. Recibió $120,000 en beneficios de seguro de vida. Dos semanas después de la muerte de Christina, otra mujer se mudó a la casa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Harris enfrenta una sentencia obligatoria de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional cuando sea sentenciado el próximo mes, informó WNEM.

