Hombre admite haber asesinado a su exnovia en un Facebook live, antes de asesinar a su exesposa y suicidarse "Hoy es el día", dijo Rajaee Black mirando a la cámara de su teléfono en una transmisión en vivo desde fuera de la casa de su exesposa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rajaee Black Rajaee Black | Credit: Rajaee Black | CREDIT: FACEBOOK El vídeo es inquietante: mirando fijamente a la lente de la cámara de su teléfono, un hombre confiesa haber asesinado a su exnovia embarazada. "De todos modos, hice una locura", explica el hombre, identificado por las autoridades de Maryland como el enfermero anestesista Rajaee Black, de 44 años. "Acabo de dispararle a mi exnovia en la cabeza. Me sentí como un sueño. Nunca pensé que sería ese tipo [de persona]. No puedo ir a la cárcel, así que la persona que realmente comenzó mi depresión y todo esto es mi exesposa. De ahí que ella es la siguiente. Luego voy a hacerlo yo también". Segundos después, se oye el sonido de una puerta al abrirse. "Oh, ahí está mi exesposa en este momento", dice, girando la cámara hacia ella mientras comienza a caminar hacia la puerta. "Hoy es el día", dice, mientras se corta el video. Según el reporte de PEOPLE, la policía de Baltimore, Black se presentó en la residencia de su exnovia en la sección Federal Hill de la ciudad el sábado por la tarde. La policía respondió a una llamada de alarma recibida alrededor de la 1:30 p.m. Al llegar, encontraron muerta en el interior a Tara Labang, de 41 años. Los investigadores en el condado de Howard alegan que Black luego condujo 30 minutos hasta Columbia, Maryland, al apartamento de su exesposa, Wendy Natalie Black, donde se transmitió hablando en vivo durante poco más de 90 segundos antes de perseguir a su exesposa. En el video, Black afirma que fue acusado de abusar sexualmente de sus hijos en medio de una batalla de tres años por su custodia. Las autoridades dicen que Black mató a tiros a su exesposa de 42 años antes de terminar con su propia vida. Poco después del segundo tiroteo, la policía localizó a los dos hijos pequeños de los Black. Ambos se encontraban dentro del BMW X3 de su padre, ilesos. El vehículo estaba estacionado en el lote del complejo de apartamentos. "Los niños han sido colocados en un ambiente seguro y no presenciaron el incidente", según un comunicado. "La policía no está dando a conocer los nombres, géneros o edades de los niños para proteger su privacidad". En declaraciones a los reporteros durante el fin de semana, el comisionado de policía de Baltimore, Michael Harrison, calificó el asesinato de Labang como una "terrible, terrible tragedia". Harrison agregó: "De esto es de lo que estamos hablando todo el tiempo con relación a las armas y violencia doméstica, y la disposición de la gente a usar estas armas para saciar su ira y resolver conflictos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si es víctima de violencia doméstica, llame a la Línea Directa Nacional de Violencia Doméstica al 1-800-799-7233, o visite thehotline.org. Todas las llamadas son gratuitas y confidenciales. La línea directa está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana en más de 170 idiomas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Hombre admite haber asesinado a su exnovia en un Facebook live, antes de asesinar a su exesposa y suicidarse

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.