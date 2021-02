Close

Hombre acusado de violar a una mujer y luego regresar a su casa disfrazado de payaso para robarle Acusan a este hombre de violar a una mujer en Long Island y regresar a la casa de la víctima disfrazado de payaso para robarle. Los detalles. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Joseph Johnson, un delincuente sexual convicto por otros crímenes en el pasado, está acusado de violar a una mujer en Long Island. Según reportes, el hombre de 33 años luego regresó al hogar de su víctima dos días después de la violación para robarle. Las autoridades informan que Johnson iba con el rostro pintado de payaso cuando regresó a robar. Todo sucedió en septiembre, según informó el fiscal Timothy Sini del condado de Suffolk. Según las autoridades, Johnson también entró a varios carros estacionados cerca de la estación de tren de Wyandanch con la intención de robar. El hombre fue acusado de entrar a la fuerza al hogar de una mujer en Long Island, de violarla e intentar estrangularla, y luego escapar con dinero robado, informaron los fiscales a cargo del caso. La dueña de la casa instaló cámaras de seguridad que captaron a Johnson dentro de su residencia una vez más, dos días después de la agresión sexual, esta vez cubriendo su rostro con maquillaje de payaso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Facebook La policía pudo identificar a Johnson tras revisar el video de la cámara de seguridad. Evidencia de ADN también lo vinculó a la violación, según los fiscales. Johnson enfrenta varios cargos criminales, incluyendo violación y robo. Image zoom Credit: Facebook El hombre fue arrestado y el juez le puso una fianza de $500,000 en efectivo. Johnson tendrá que presentarse en la corte el 9 de marzo. El impactante caso sigue bajo investigación.

