Hombre recién casado acusado de matar a su esposa y enterrarla en el patio La luna de miel duró poco para una pareja hispana. El esposo enfrenta cargos por el asesinato de su pareja poco después de su boda. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Mary Stella Gómez-Mullet fue reportada como desaparecida el 20 de febrero. Su esposo Roberto Colón, de 66 años, fue arrestado y enfrenta cargos por su asesinato después de que encontraran el cadáver de la mujer de 45 años enterrado en el patio de su casa. Según un comunicado del departamento de la policía de Boynton Beach, el viernes los investigadores encontraron el cadáver de Stella en la casa que compartía con su marido. Según documentos legales citados en el diario Palm Beach Post, Colón accedió a casarse con Mary Stella, una inmigrante, para darle a ella la ciudadanía estadounidense a cambio de que ella cuidara a su suegra anciana. El hombre le dijo a las autoridades que había confrontado a su esposa, acusándola de robarle miles de dólares a la madre de Colón. Image zoom Credit: Boynton Beach Police Department Colón dijo que su esposa se había ido de la casa después de la discusión y no sabía nada de su paradero. La bolsa ensangrentada de Mary Stella fue encontrada el 23 de febrero y las autoridades también descubrieron sangre en el garaje y una puerta de la casa de Colón. El hombre le aseguró a la policía que la sangre era de un perro suyo que había muerto cinco años atrás. Sin embargo, el diario informa que al analizar la sangre, las autoridades determinaron que era humana, no de un animal. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Roberto Colon | Credit: Palm Beach County Sheriff's Office No sabe aún si el hombre tiene un abogado que lo represente. El caso sigue bajo investigación.

