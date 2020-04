Hombre acusado de asesinar a su mujer es sorprendido por la policía cuando desmembraba el cuerpo Philip Farren, marido de la víctima, indicó inicialmente que su mujer había "abandonado el área". Pero la policía descubrió el macabro secreto que ocultaba. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Un perturbador asesinato ha sacudido a los residentes de Buffalo, al norte del estado de Nueva York. Philip Farren, un sujeto de 52, años está acusado de asesinar a su mujer y posteriormente ser sorprendido por la policía al momento en que desmembraba el cuerpo. El macabro descubrimiento ocurrió este viernes a las 12:30 p.m. cuando Soldados del Estado acudieron a la vivienda de la mujer en South Buffalo, condado de Allegany, luego de que sus familiares no hubiesen tenido noticias de ella en varios días, según se explicó por medio de un comunicado de prensa. En el interior de la casa descubrieron al marido de la víctima separando las partes de su cuerpo. De acuerdo con People las autoridades declinaron identificar a la víctima, pero sus familiares revelaron su identidad por medio de una recaudación de fondos que han organizado en su memoria en GOFundMe asegurando que se trataba de Amber Farren, esposa del sospechoso. Según la policía inicialmente, cuando la familia alertó que Amber no daba señales de vida, oficiales acudieron a su vivienda y hablaron con su marido, quien aseguró que Amber había "abandonado el área". Al ser cuestionado nuevamente, el sujeto "admitió algunas cosas", según se dijo por medio del comunicado de prensa. Image zoom ALLEGANY COUNTY SHERIFF'S OFFICE Image zoom GOFUNDME SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La investigación determinó que Farren disparó y mató a su víctima a principios de semana y que estaba en el proceso de desmembrar el cuerpo de la víctima cuando los soldados llegaron a la escena", se aseguró. En entrevista con WKBW-8 en Buffalo familiares de la víctima, incluyendo una de sus hermanas, lamentaron esta muerte que achacan a la violencia doméstica que sufría la víctima, según indicaron. "Ella era una chica muy dulce, con un gran corazón", lamentó con voz rota Bonnie Mineo, una de sus tías. "Ella haría cualquier cosa por quien fuera y que su vida acabe así...". "Mi hermana fue asesinada a causa de la violencia doméstica", acotó por su parte Ashley Ryan, hermana de la víctima. "Su marido la asesinó y la dejó morir por un par de días". Si usted o alguien que conoce padece de violencia doméstica, contacte a la Línea de Ayuda Nacional que brinda herramientas de emergencia y ayuda inmediata. Llame de forma gratuita al 1-800-799-SAFE (7233). Para personas sordas el número a llamar para acceder la línea de video es el 1-855-812-1001 (de lunes a viernes, 9AM—5PM PST, hora estándar del Pacífico) y las personas con problemas de audición y del habla pueden llamar a la línea de texto TTY 1-800-787-3224 a cualquier hora del día o de la noche. Advertisement

Close Share options

Close View image Hombre acusado de asesinar a su mujer es sorprendido por la policía cuando desmembraba el cuerpo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.