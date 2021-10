Hombre fue acusado de matar a su esposa embarazada y a su bebé Summer Tatum, de 26 años, quien estaba embarazada de su primer bebé, fue asesinada por el padre de su hijo por nacer. Los detalles de la tragedia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una mujer embarazada murió el lunes tras ser recibir un tiro en la cabeza. Su esposo fue arrestado y es el principal sospechoso del crimen. La policía arrestó a Hunter James Tatum, de 25 años, tras llegar a su casa en Prattville sobre la medianoche y encontrar a su esposa Summer Tatum, de 26 años, fatalmente herida, reporta PEOPLE. Según documentos de la corte obtenidos por el canal local WFSA, la joven tenía cinco meses de embarazo cuando fue asesinada. Las autoridades no han revelado el motivo de la disputa entre la pareja. Summer fue llevada de emergencia a un hospital en Alabama, donde fue conectada a máquinas de soporte vital. Su bebé nació y fue llevado a la unidad de cuidados intensivos para recién nacidos. Tanto la madre como su hijo fallecieron el lunes en la mañana. Summer Tatum Summer Tatum | Credit: GOFUNDME Una cuenta de GoFundMe fue creada para recaudar fondos para ayudar a pagar por los servicios fúnebres de Summer y de su bebé, a quien ella quería nombrar Everett. El niño era su primer hijo y lo esperaba con mucha ilusión. "Ella estaba tan emocionada de convertirse en madre y solo le faltaban cuatro meses", dice un mensaje de sus seres queridos en la página de GoFundMe. Su familia describió a Summer como una mujer que "siempre tenía una sonrisa en el rostro y amaba la vida". Summer Tatum baby Credit: GOFUNDME Sus seres queridos expresaron su dolor ante la pérdida de ambas vidas. "Ella estaba destinada para lograr grandes cosas", expresaron sobre Summer. "Realmente será extrañada por todos". HUNTER JAMES TATUM HUNTER JAMES TATUM | Credit: Prattville Police Dept Hunter fue arrestado y enfrenta cargos por los dos asesinatos. El hombre está en la cárcel con una fianza de $400,000. No se ha revelado si tiene un abogado que lo represente.

