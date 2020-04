Hombre acusado de matar a su ex y ocultar su ausencia fingiendo que estaba hospitalizada por Coronavirus Acusan a David Anthony de secuestrar y matar a su esposa Gretchen Anthony —de quien estaba separado— y fingir que ella estaba hospitalizada enferma de Coronavirus para que la familia de ella no notara su ausencia. Los detalles del caso By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print David Anthony está acusado del secuestro y asesinato de su esposa Gretchen Anthony, de quien estaba separado. Días antes de que la mujer fuese reportada como desaparecida, se envió un "mensaje de texto sospechoso" del celular de ella, diciendo que estaba enferma de Coronavirus y estaba siendo tratada en los Centros fe Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés). El 25 de marzo, la policía de Jupiter, Florida, recibió una llamada de un testigo que aseguró que Gretchen, de 51 años, les había mandado un mensaje de texto el 23 de marzo, reportó CBS 12. Al día siguiente otro mensaje fue enviado —supuestamente del celular de la víctima— diciendo que ella estaba gravemente enferma de Coronavirus y que había sido transportado de Jupiter Medical Center a otro centro aprobado por CDC en Belle Glade, reportó Palm Beach Post. Los mensajes de texto detallaban que ella estaba siendo tratada y tenía puesto un respirador. Sin embargo, cuando sus familiares y amigos llamaron al centro médico en Jupiter, sus records indicaban que Gretchen nunca estuvo ingresada ahí. Image zoom Facebook/The Jupiter Police Department SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La mujer fue vista por última vez el 20 de marzo. Ella y su esposo estaban en medio de un amargo divorcio, según reportes. Cuando la policía fue a la casa a investigar, encontraron toallas con "una sustancia rojiza que parecía ser sangre" en la lavadora. Las autoridades también encontraron una mancha reciente de cloro en el piso del garaje, reportó Palm Beach Post. La policía encontró el auto Mini Cooper de Gretchen en el estacionamiento de Jupiter Medical Center. David Anthony, de 43 años, fue arrestado el 31 de marzo en Las Cruces, Nuevo México, donde había huido. La policía dice que "evidencia adicional" ha hecho que investiguen a David como sospechoso del asesinato de Gretchen, que ellos calculan ocurrió el 21 de marzo. David está en una cárcel de Nuevo México esperando ser extraditado a la Florida, donde tendrá que ir a juicio. Si alguien tiene información sobre este caso, por favor llame a las autoridades al 561-741-2235. Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html Advertisement

