¡Indignante! Hombre fue acusado de golpear salvajemente, humillar y pelar al rape a su esposa por no bailar para sus amigos Hombre en Paquistán arrestado tras ser acusado por su esposa de brutal golpiza cuando ella se negó a bailar para los amigos de él. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message Un hombre en Paquistán fue arrestado tras ser acusado por su esposa de humillarla y golpearla salvajemente cuando ella se negó a bailar para los amigos de él. La mujer, identificada como Asma Aziz, publicó un video en redes sociales cubierta de golpes y pidiendo ayuda. Ella denuncia en el video, que se ha vuelto viral, que su esposo Mian Faisal se enfureció cuando ella se negó a bailar para él y sus colegas reunidos en su casa. Image zoom Twitter Entonces el hombre le arrancó la ropa, dejándola desnuda delante de todos y luego la golpeó brutalmente con tubos de metal. “Me quitó la ropa delante de sus empleados. Los empleados me agarraron mientras él me rapó el pelo y lo quemó”, dice en el video. Image zoom Twitter Asma, quien es de Lahore, al norte de Paquistán y tiene tres hijos, añade: “Mi ropa estaba ensangrentada. Me colgó del ventilador y amenazó con colgarme desnuda”. La mujer añade que su esposo era amoroso cuando se casaron hace cuatro años pero después de seis meses casados se volvió abusivo. Asma revela que Mian se pone violento al beber alcohol. Image zoom Twitter Según ella, logró escapar al día siguiente de la golpiza y llegar a una estación de policía pero la policía se negó a ayudarla si no les pagaba. También se negaron a darle atención médica si no les pagaba. Como sus padres ambos están muertos, Asma dice que pensó que su única opción era grabar el video y pedir ayuda del público. El ministro de los derechos humanos de Paquistán intervino en su caso cuando su video denunciando el abuso se hizo viral en Internet. Su esposo Mian Faisal y su empleado Rashi Ali fueron arrestados. EDIT POST

Close Share options

Close View image ¡Indignante! Hombre fue acusado de golpear salvajemente, humillar y pelar al rape a su esposa por no bailar para sus amigos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.