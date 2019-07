Hombre hispano en Florida acusado de cortarle el pene a su vecino por esta razón Acusan a hombre hispano en Florida de mutilarle el pene a su vecino por sospecha de que era amante de su esposa By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message Un hombre hispano ha sido acusado en Florida de cortarle el pene a su vecino. ¿La razón? Al parecer sospechaba que su esposa le era infiel con su supuesta víctima. Alex Bonilla está acusado de entrar por la fuerza a la casa de su vecino, amarrarlo y cortarle el miembro viril con unas tijeras. Bonilla, de 49 años, fue arrestado el domingo en el condado de Gilchrist. Según reportes los hijos del vecino estaban en la casa cuando ocurrió el crimen. Bonilla está en la cárcel con una fianza de más de un millón de dólares, según documentos de la Oficina del Alguacil del Condado de Gilchrist. Las autoridades respondieron a una llamada sobre alguien que había sido apuñalado o cortado en una casa móvil y al llegar a la residencia encontraron a la víctima con el pene mutilado. Image zoom Gilchrist County Sheriff's Office El vecino dijo que Bonilla había entrado a su casa con una pistola y lo amenazó con matarlo si se resistía, reportó NBC News. Luego lo llevó ala habitación donde supuestamente Bonilla pensó que el vecino había tenía relaciones sexuales con su esposa. Bonilla huyó de la escena con el pene mutilado en mano, según reportes. El reporte de su arresto indica que Bonilla encontró a su esposa y a la víctima teniendo relaciones sexuales en mayo. Poco después del violento incidente el pasado domingo, la policía encontró y arrestó a Bonilla. El vecino fue llevado de emergencia a un hospital, donde se encuentra en condición estable y se recupera del ataque. El caso sigue en desarrollo. Advertisement EDIT POST

