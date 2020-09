Buscan a fugitivo acusado de violar a una mujer y dejarla encadenada a una cama La policía en Texas busca a José Marín Soriano, un hombre de 59 años que se dio a la fuga. Lo acusan del asesinato de una mujer y la violación de otra, a quien dejó encadenada a una cama. Las había contratado a ambas para que limpiaran su casa. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las autoridades en Texas buscan a un hombre acusado de violar a una mujer y asesinar a otra que intentó huir. El fugitivo ha sido identificado como José Marín Soriano, de 59 años. Los policías llegaron a una residencia en Cleveland después de recibir una llamada al 911 y encontraron a una mujer encadenada a una cama. La mujer había sido violada y tenía cadenas en los tobillos y una soga en el cuello, según informó la oficina del alguacil del condado de Liberty. En la calle frente a la casa encontraron el cadáver de una segunda víctima dentro de un carro que se había incendiado tras chocar contra unos árboles. La mujer que estaba dentro del auto mostraba graves quemaduras y había muerto tras recibir un disparo. Soriano es acusado de asesinar a la mujer que intentó escapar en el vehículo el sábado en la noche. Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La mujer que sobrevivió contó a los autoridades que ella y la otra víctima eran amigas y habían sido contratadas por Soriano para que les limpiara la casa. El hombre les dijo que fueran a su casa el sábado después de amenazar a una de ellas con publicar fotos de ella desnuda. Tras llegar a la residencia, el hombre las amenazó con una pistola. Soriano violó a una de ellas y mató a la otra, reveló la oficina del alguacil. Antes de que llegara la policía, el hombre se fugó, dejando atrás su teléfono celular. La mujer que sobrevivió usó ese teléfono para llamar al 911 y pedir ayuda. Soriano iba manejando una camioneta Ford plateada y se sospecha que está armado.

