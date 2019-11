Hombre acusado de ahorcar a joven hispana mientras tenían relaciones sexuales y publicar la foto de ella desnuda en Snapchat Un hombre fue acusado de matar a una joven hispana, ahorcándola mientras tenían sexo. También se le acusa de publicar una foto de ella desnuda en Snapchat antes de pedir ayuda. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Un hombre en Nueva Jersey fue acusado de matar a una joven hispana, ahorcándola mientras tenían relaciones sexuales. Según reportes, ambos estaban embriagados y Michael Gaffney, de 21 años publicó una foto desnuda de Francis Victoria García, de 19 años, en Snapchat antes de pedir ayuda al ver que la chica no respondía. El juez a cargo del caso, dijo en la corte que Gaffney, quien fue arrestado a principios de noviembre, publicó la foto de la chica muerta y desnuda en Snapchat con el denigrante mensaje “acabo de [tener sexo] con esta perra. Se desmayó. No sé qué hacer”. Image zoom GOFUNDME Gaffney enfrenta cargos de homicidio involuntario. Según reporta New York Post, ambos se conocieron por amigos en común en una fiesta de Halloween y luego fueron al carro de García a tener relaciones sexuales. El hombre está acusado de ahorcar a la joven durante el acto sexual y luego pedirle ayuda a amigos cuando vio que la chica estaba inconsciente. García fue encontrada en su carro sobre las 2:14 a.m y fue pronunciada muerta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Bergen County Prosecutor's Office El abogado de Gaffney, Adam Lustberg, dijo a NJ.com que están esperando un reporte de autopsia detallado para tener una visión más clara de la causa de muerte de García. Según el médico forense, García murió por ahorcamiento y el nivel de alcohol en su sangre era tres veces el permitido por la ley. Que en paz descanse. Advertisement EDIT POST

