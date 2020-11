Close

Hombre acusado de matar a su esposa, quien tenía una doble vida como estrella erótica en Internet Kathleen Dawn West tenía una doble vida. Era ama de casa y madre, y a la vez trabajaba como 'chica cam' bajo el nombre de “Kitty Kat West” en un website erótico. Su esposo está acusado de matarla, golpeándola con una botella. Los detalles del caso. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las huellas de William Jeffrey West, de 47 años, fueron encontradas en una botella con la que fue asesinada su esposa, según las autoridades. Kathleen Dawn West, de 42 años, murió tras recibir una brutal golpiza con una botella. La mujer tenía una doble vida, era ama de casa y madre, y a la vez trabajaba como 'chica cam' bajo el nombre de “Kitty Kat West”, exhibiéndose sin ropa en un website erótico para adultos, reportó AL.com. Image zoom Credit: Facebook SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El juicio del esposo está en desarrollo. El crimen sucedió en enero del 2018. Los abogados William aseguran que él no la mató, que Kathleen murió de una caída accidental, que estaba intoxicada y se golpeó la cabeza, reportó el diario New York Post. El cadáver semidesnudo de la mujer fue encontrado afuera de la vivienda de la pareja en Calera, Alabama. Image zoom Credit: Shelby County Sheriff's Office Los investigadores encontraron mensajes de texto que mostraban una crisis matrimonial. William, quien era oficial de la policía, dice que ambos se fueron a dormir tras beber varios tragos la noche que su esposa murió. El hombre asegura que estaba durmiendo y cuando despertó encontró a su mujer muerta. William aseguró a las autoridades que no era celoso y no le molestaba el lado exhibicionista de su pareja. El caso sigue bajo investigación.

