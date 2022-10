Maestra fue acusada de esconder a un adolescente que fue reportado como desaparecido Michael Ramírez fue reportado como desaparecido. Dos años después, el estudiante de 17 años ha regresado con su familia y la maestra Holga Castillo Olivares está acusada de esconderlo de sus padres. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una maestra en California ha sido arrestada y enfrenta cargos por esconder a un adolescente durante dos años. El estudiante, Michael Ramírez, era amigo del hijo de la maestra. El joven fue reportado como desaparecido hace dos años, cuando Michael tenía 15 años. Dos años después, el menor ha regresado a la casa de sus padres, reporta el diario The New York Post. Holga Castillo Olivares, de 61 años, una maestra que trabajaba en una escuela elemental en Sacramento, fue acusada de detener a un menor de edad y esconder su paradero de sus padres, lo cual es una felonía. Olivares también enfrenta cargos por contribuir a la delincuencia de un menor, reporta el canal KCRA. La maestra fue acusada de esconder al adolescente en su casa desde que Michael fue reportado como desaparecido por sus padres el 9 de junio del 2020. En marzo, el joven regresó inesperadamente a su casa en Rancho Cordova, donde fue visto por última vez en mayo del 2020. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Michael Ramirez Michael Ramirez | Credit: Sacramento County Sheriff’s Office Michael le confesó a su familia que se había quedado en casa de un amigo, cuya madre es Olivares. Katte Smith, la guardiana del adolescente, dijo que se fue de la casa tras discutir con su familia. La maestra de segundo grado ha sido suspendida de la escuela donde trabajaba. Olivares fue detenida y tendrá que presentarse en la corte.

