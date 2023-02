Conoce la historia de Olympe, la influencer que pide un suicidio asistido La joven Lily, mejor conocida como Olympe, ha dado a conocer que ya contactó a especialistas para tener una muerte asistida. Ella misma ha explicado las razones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francia se encuentra conmocionado luego de que Olympe, una famosa youtuber de ese país, haya solicitado el suicidio asistido que pretende llevar a cabo a finales de este 2023 en Bélgica. Según dio a conocer la joven de 23 años en su canal Le Journal d'Olympe, su decisión es porque padece diversas enfermedades mentales; así como, otros traumas que surgieron a partir del acoso escolar y los abusos sexuales que sufrió durante su niñez y adolescencia. "El motivo no es que no lo haya intentado todo, el motivo es que estoy agotada", explicó en Le Journal d´Olympe, donde fue narrando su proceso. ""Como todo ser humano tengo mis límites y esos límites han sido llevados durante años hasta el extremo". La chica ha mencionado que sufre trastorno de personalidad disociativa (TPD) que la obliga a lidiar con más de 15 personalidades diferentes "con sus gustos, opiniones, pensamientos y capacidades propios", por ello, su cerebro está "fragmentado en varias partes"; lo cual, para ella es tener que lidiar con "varias personas en un mismo cuerpo". Además, padece trastorno de déficit de atención y estrés postraumático, todo ello ocasionado, justamente, por sus experiencias en el pasado. Olympe Olympe | Credit: Instagram/@we.are.olympe SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta influencer, cuyo nombre real es Lily, ha tenido que luchar desde temprana edad para salir adelante. Debido a que fue abandonada por sus padres y debió vivir en 20 casas con familias de acogida; de hecho, siendo adolescente fue violada ocasionándole mayores conflictos emocionales. Por ello, ha contado a sus más de 257,000 seguidores que su decisión es mayor debido a que no tiene "una familia ni nadie" que la ayude a lidiar con su dolor y sufrimiento. Así, Olympe ya contactó a médicos en Bélgica, donde el suicidio asistido por motivos psicológicos es legal, porque su intención de quitarse la vida para acabar con todo lo que le atormenta.

