Alcalde Bill De Blasio: Los hispanos y afroamericanos son los más afectados por el Coronavirus en Nueva York El alcalde neoyorquino Bill De Blasio enfatiza que los hispanos y afroamericanos son los más afectados por el Coronavirus en Nueva York. Los detalles. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El alcalde de Nueva York Bill De Blasio informó que los afroamericanos y los hispanos son los más afectados por el Coronavirus en Nueva York. "Estamos viendo que las personas que han tenido que batallar antes están siendo particularmente golpeadas por esto", dijo. Según un nuevo reporte del Departamento de Salud, en Nueva York el 34 por ciento de las muertes por el Covid 19 han sido hispanos (aunque los hispanos son el 29 por ciento de la población de la ciudad). El 28 por ciento de las muertes son negros (aunque los afroamericanos son el 22 por ciento de la población de Nueva York). El 27 de las muertes son blancos (aunque los blancos son el 32 por ciento de la población) y el 7 por ciento son asiáticos (aunque los residentes asiáticos en Nueva York son el 14 por ciento de la población). Image zoom La Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color ( NAACP por sus siglas en inglés) realizó una conferencia de prensa para discutir los altos números de contagio y muerte por el coronavirus entre los afroamericanos. "Las disparidades que estamos viendo en enfermedad y muertes entre los afroamericanos alrededor del país es chocante", dijo Derrick Johnson, el presidente y CEO de NAACP. "Donde quiera que miramos, el coronavirus está devastando a nuestras comunidades. Hacemos un llamado urgente a nuestros líderes electos para que aseguren que nos podamos hacer las pruebas y podamos ser tratados y protegidos para prevenir un contagio mayor de esta horrible enfermedad y más muertes en nuestras comunidades". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom (Photo by John Nacion/NurPhoto via Getty Images) El alcalde de Nueva York añadió que la ciudad comenzará una nueva campaña para llevar ayuda a las comunidades hispanas y afroamericanas en medio de esta crisis de salud. "Es enfermizo, es desconcertante y está mal", dijo sobre las disparidades que existen de muertes por el Coronavirus entre las minorías. "Vamos a batallar contra esto con todo lo que tenemos". Image zoom (Photo by John Nacion/NurPhoto via Getty Images) La doctora Oxiris Barbot, la comisionada de salud de la ciudad, reportó que las comunidades que han sufrido más por el Coronavirus tenían más enfermedades crónicas que otros residentes de Nueva York, lo cual los hacía más vulnerables a la amenaza del virus. De Blasio espera que una campaña de servicio público de varios millones de dólares dedicada a llegar a las comunidades en Nueva York que no hablan inglés ayude a mejorar las estadísticas actuales. "La cruda realidad es que el coronavirus está causando estas muertes tan trágicas", dijo el alcalde a CNN. "No estamos hablando de 1o o 20 personas, sino de 100 o 200 personas al día". Advertisement

