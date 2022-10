Hispano arrojado a las vías del metro de Nueva York llevaba medicinas a su mujer cuando falleció Heriberto Quintana iba camino de su casa para llevar medicinas a su mujer cuando un desencuentro con otro pasajero en una parada del metro de Nueva York acabó en tragedia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hilda Rojas recibió la noche del pasado lunes una inesperada llamada. Personal de un hospital le informaba que su esposo había ingresado al centro, pero cuando pidió hablar con él, le dijeron que no podía. Fue entonces cuando se percató que algo grave había pasado, según contó a la cadena CBS. Su esposo, Heriberto Quintana, había fallecido en el hospital luego de haber sido arrojado a las vías del metro y ser atropellado por un tren del metro de Nueva York en una estación del barrio de Queens. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Subway Car of Platform in MTA Subway Station in Manhattan New York Subway | Credit: Getty Images De acuerdo a las autoridades, Quintero aparentemente chocó accidentalmente contra otro hombre que también esperaba el tren, provocando que el teléfono de ese pasajero cayera a las vías. El hombre, identificado como Carlos García, de 50 años, exigió que Quintero bajara a las vías para recoger su celular. Este se negó y se suscitó una pelea, que acabó con la víctima en las vías. "Nunca peleaba con nadie, era siempre amable", aseguró la viuda a CBS. El día del incidente, Heriberto, un trabajador de la construcción, tenía prisa por llegar a casa y entregar a su esposa el medicamento necesario para su tratamiento de diálisis. Desafortunadamente, el incidente se suscitó antes de cumplir su misión, mientras esperaba en la plataforma de la estación en Jackson Heights. El hombre era el principal proveedor de su esposa y el menor de sus tres hijos, un adolescente de 14 años. Los otros dos ya son adultos. Su esposa estableció una cuenta de recaudación de fondos GoFundMe, para los servicios fúnebres. "Por dios, por favor, [calmen] las situaciones. Podemos rescatar sus teléfonos o sus pertenencias personales que caen a las vías. Lo hacemos todo el tiempo", dijo el presidente de la Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York, Richard Davey.

