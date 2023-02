Muere la influencer que bailó y sonrió hasta el final a pesar de la enfermedad La canaria Hilda Siverio se dio a conocer en las plataformas de TikTok e Instagram al visualizar la enfermedad que padecía desde el 2014. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir "Qué bonita es la vida, un poquito más" era su lema diario, y lo cumplió a rajatabla hasta su último día. Hilda Siverio fallecía este jueves dejando un legado de amor, alegría y disfrute, a pesar de casi una década de enfermedad. La influencer canaria de 52 años padecía un cáncer de mama desde el 2014. Estaba embarazada de su hijo pequeño cuando se lo detectaron. Con el fin de tener a su bebé, esperó a la semana 33 para comenzar con los tratamientos, pero la enfermedad se había expandido. A pesar del difícil diagnóstico, Hilda optó por vivir cada día como una oportunidad única. Así que utilizó sus redes, no para transmitir dolor y pena, sino para bailar, reír y celebrar la vida. "Vivo con mi sonrisa", escribía junto a unos videos que eran una fiesta cada mañana y una inspiración para sus seguidores (1.5 millón en TikTok y 331 mil en Instagram). Hilda Siverio Hilda Siverio le bailó a la vida | Credit: IG/Hilda Siverio En la recta final de su enfermedad siguió proyectando amor, alegría, ilusión y esa sonrisa que ya se ha convertido en su seña de identidad. "El final siempre sorprende, aunque esté escrito desde el principio. ¡No olviden sonreír! Yo lo haré desde el cielo", lee su última publicación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ciudad de nacimiento de Hilda, compartió la noticia en las redes sociales. "Una luchadora infatigable, un ejemplo de vida ante la adversidad, nos deja hoy", reza el sentido escrito. Hilda partió acompañada del amor de los suyos, su pareja, sus hijos y, sobre todo, del cariño de su otra gran familia, la virtual. No hubo día sin un mensaje de amor y esperanza, de disfraces, de sonrisas, de frases bonitas y labios rojos. Hilda pidió más ayuda para la investigación a la vez celebró el milagro de la vida hasta el último instante. Y así será recordada junto a su mayor legado: "¡Vive!".

