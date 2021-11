¡Hijo de Juan Gabriel arrestado por violencia doméstica contra su familia! ¡Estos son los motivos por los que Joan Gabriel Aguilera acabó en la cárcel! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Joan Gabriel Aguilera Salas, hijo adoptivo de Juan Gabriel, fue arrestado después de un episodio de violencia familiar durante el cuál agredió a varios miembros de su entorno más cercano. Así lo reveló su madre, Laura Salas: "Joan llegó a la residencia intoxicado e inmediatamente comenzó a causar problemas. A su hermano Jean lo golpeó aproximadamente quince veces, Joan empujó a su cuñada por los hombros, la agarró por el cuello desde atrás y la golpeó en la cara cinco veces más. Tomó una lámpara de vidrio del pasillo y se la arrojó". Según medios como Suelta la sopa o El Imparcial, Joan también agredió a su propia madre, a quien habría empujado cuando ella le pidió que se fuera de la casa. Antes de detenerle a su regreso, las fuerzas de seguridad registraron su casa y al parecer tenían pruebas de todo el alcohol que consumió: numerosas botellas de vacías. Cantante Harry Styles ha usado trajes inspirados por Juan Gabriel Credit: Photo¬¨¬©2014: ZUMAPRESS/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según El Imparcial, de momento nadie ha abonado la cantidad de alrededor de dos mil dólares que supone su fianza, por lo que el sujeto continuaría entre rejas. El policía que llevó a cabo su detención, reveló que lo encontraron escondido en el patio de una casa próxima y no quería entregarse. Al regresar a su hogar, fue cuando las autoridades procedieron al arresto. Después de fallecer Juan Gabriel, sus herederos han enfrentado más de un problema entre ellos, como la afrenta de recuperar el cuadro de Diego Rivera con un retrato de la mítica leyenda mexicana María Félix. El famoso compositor, idolatrado por su público, falleció a los 66 años en Santa Mónica, California, el 28 de agosto de 2016.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Hijo de Juan Gabriel arrestado por violencia doméstica contra su familia!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.