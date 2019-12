Un hijo del Chapo Guzmán se convirtió en Santa para obsequiar autos y juguetes La prensa mexicana reportó que Iván Archivaldo Guzmán, uno de los seis hijos de El Chapo Guzmán, le festejó la Navidad en grande a sus paisanos. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los residentes de un poblado en Sinaloa, México recibieron una inesperada celebración de Navidad llena de música, comida y regalos. Con el fin de festejar las fiestas y en un aparente gesto de agradecimiento, uno de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán habría entregado decenas de despensas y varios autos último modelo a sus paisanos. De acuerdo a una cuenta de Instagram presuntamente propiedad de Iván Archivaldo Guzmán, el hijo del narcotraficante ordenó organizar la fiesta para los locales, a quienes deseo felices fiestas en sus redes sociales, de acuerdo a la prensa mexicana. En las imágenes publicadas este jueves en la red social se muestran bolsas llenas de comestibles con el mensaje: “Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Te desea Iván Archivaldo”. De acuerdo al Daily Mail, en las fotografías y vídeos publicados, que ya fueron borrados de las redes sociales, se podía observar a los residentes disfrutando de una verdadera y gigantesca fiesta al aire libre con música en vivo que duró hasta altas horas de la madrugada. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Durante el festejo, se reporta que el hijo de Guzmán además regaló una decena de camionetas y autos Honda Civic, que en México se venden por $18,000 cada uno. Las fotografías también mostraban a niños sosteniendo cajas de regalo y agradeciendo a Iván su gesto. Iván es uno de los seis hijos del Chapo y de quien se dice ha cogido las riendas del narcoimperio de su padre desde que este fue extraditado a Estados Unidos, donde cumple una condena de cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad de Colorado. Advertisement

