Hijo del actor Ron Ely, de la serie Tarzán, acusado de matar a su madre, una exreina de belleza Cameron Ely —el hijo del famoso actor Ron Ely y de la exreina de belleza Valerie Lundeen Ely— fue acusado del asesinato de su madre en su hogar en California. Los detalles del caso. By Lena Hansen Cameron Ely, el hijo del famoso actor Ron Ely de la serie Tarzán, fue acusado de matar a su madre, la exreina de belleza Valerie Lundeen Ely, en su hogar en Santa Bárbara, revelaron las authorities. Cameron, de 30 años, murió tras ser baleado por la policía. Un vocero de la oficina del alguacil de Santa Bárbara confirmó a PEOPLE que los oficiales llegaron a la casa el martes sobre las 8:15 p.m. tras recibir una llamada al 911. Image zoom My Space; Tibrina Hobson/FilmMagic En la propiedad encontraron a Valerie con "múltiples heridas de puñaladas". Ron, de 81 años, estaba en la casa cuando sucedió el violento incidente, pero tuvo dificultades al comunicarse con la policía por una condición médica que le afecta el habla. Sin embargo pudo informarle a la policía que otro familiar había matado a su esposa en su residencia en Hope Ranch. Image zoom Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty Images Al revisar los alrededores de la casa, la policía encontró a Cameron y lo describieron como una "amenaza", lo cual terminó con la muerte del joven a manos de los oficiales, que le dispararon, según reporta SBCSO. El caso sigue bajo investigación. Image zoom Silver Screen Collection/Getty Images El actor no sufrió heridas pero fue llevado al hospital por precaución. Se realizará una autopsia de Valerie y de su hijo Cameron. Los representantes de la familia Ely aún no han respondido a PEOPLE para ofrecer su reacción tras la tragedia. Además de su hijo, Ron y Valerie —quienes se casaron en 1984— tienen dos hijas, Kirsten y Kaitland. Ambas son influencers en las redes sociales y aún no han hablado de las muertes de su madre y hermano. Que en paz descansen.

Hijo del actor Ron Ely, de la serie Tarzán, acusado de matar a su madre, una exreina de belleza

