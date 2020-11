Close

"Hay que hacer sacrificios en la vida": El hijo de Ximena Duque revela que ahora trabaja en un Wendy's Con educación y tranquilo, el primogénito de la actriz colombiana explicó la razón por la cual ha tenido que aceptar este trabajo. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cristan Carabias, el hijo de la actriz colombiana Ximena Duque, ha dado mucho de qué hablar en fechas recientes. A sus 16 años el jovencito -que es fruto de la historia de amor de la actriz colombina con su ex, el conductor Christian Carabias- no solo es un chico sano, deportista y responsable. Además, se ha iniciado en los negocios y a pesar de que aún no tiene la mayoría de edad ya es CEO de su propia empresa. Este jueves, el flamante rubio dio una nueva sorpresa al anunciar que ha iniciado un nuevo trabajo en la cadena de restaurantes de comida rápida Wendy's. Pero no se alarmen. La razón de su nueva aventura no se debe a que su compañía haya quebrado, al contrario, este es un paso estratégico en su carrera de empresario. "Agarré un trabajo", anunció orgulloso . "Como saben, estoy tratando de empezar mi compañía de ropa. Ya la tengo pero todavía no ha empezado a producir nada". "Hay que hacer sacrificios en la vida para poder llegar al punto en que hay que estar", prosiguió el jovencísimo CEO de Cristan Carabias Apparel. "Es un sacrificio; para poder trabajar y ganar plata y poder pagar mis cosas y poder comenzar mi negocio". Acto seguido el aún adolescente se puso, literal, una gorra de Wendy's para mostrar que lleva bien puestos los colores para rendir buenos frutos en su nuevo ambiente laboral. "Me estoy brotando [de acné] por la máscara [contra la COVID-19] ¿saben?. Es horrible, pero bueno, toca", explicó el apuesto Cristan enfatizando su buena actitud ante su nuevo empleo y los sacrificios, que como el enfatizó varias veces en su post, ha tenido que hacer. La evolución del hijo de Ximena Duque y Christian Carabias es increíble y poco a poco se ha convertido en un hombrecito que llena de orgullo a sus padres: Image zoom Credit: IG Xiimena Duque Image zoom Credit: Instagram Cristian Carabias Image zoom Credit: Instagram Christian Carabias SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue justo en septiembre pasado que el hijo mayor de Ximena Duque gritó a los cuatro vientos que arrancaba su empresa. "Hace un mes les había dicho que quería lanzar una línea de ropa, entonces estaba trabajando en eso todo este fin de semana", expresó emocionado por redes. "Todavía no tengo ropa para lanzar, todavía estoy viendo ideas, pero sí tengo el Instagram, que aquí se los voy a dejar para que lo sigan si ustedes quieren y muy pronto, en unos meses, voy a estar lanzando ropa en ese Instagram". "Si tienes un sueño y lo quieres lograr hay que hacer sacrificios", asegura ahora el ambicioso chico. "Llevo menos de un mes. Me pagan normal; Trabajo fines de semana y aveces entre la semana; esperemos que pronto pueda lanzar el negocio". ¡Nosotros también! Toda la suerte.

Close Share options

Close Close Login

Close View image "Hay que hacer sacrificios en la vida": El hijo de Ximena Duque revela que ahora trabaja en un Wendy's

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.