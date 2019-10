Arrestan en Texas al hijo de un alguacil que llamó "borrachos" a inmigrantes: estaba ebrio en público Sergei Waybourn, hijo de Bill Waybourn un alguacil en Texas, fue arrestado en estado de ebriedad un día después de que su padre llamara a los inmigrantes "borrachos". By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print 24 horas después de que un alguacil de Texas advirtiera que los inmigrantes son “unos borrachos” que “atropellarán a tus hijos”, su propio hijo fue sido arrestado por aparecer ebrio en público en un estadio de Dallas. Sergei Waybourn, de 24 años, fue detenido este viernes en las inmediaciones del AT & T Stadium por exhibicionismo y fue fichado en el Centro de Correccionales del Condado Tarrant, según confirma la policíal de Arlington. El arresto se produjo luego de que el jueves previo su padre, Bill Waybourn, alguacil de Tarrant, realizara fuertes declaraciones en contra de los inmigrantes durante una conferencia de prensa del Servicio de Inmigración y Aduanas que se llevó a cabo en Washington y donde también estuvo presente Matthew Albence, director interino del Servicio de Control de dicha dependencia. Ahí, el seriff habló de los peligros de dejar sueltos a inmigrantes que son arrestados o sorprendidos conduciendo en estado de intoxicación o realizando otras fechorías bajo la influencia de alcohol o substancias prohibidas. “Si [los inmigrantes indocumentados] son perdonados o puestos en libertad, van a regresar a tu vecindario y al mío”, advirtió el sheriff. “Estos borrachos atropellarán a tus hijos y atropellarán a mis hijos”. Sergei Waybourn fue arrestado este viernes en Texas: Image zoom Tarrant County Correction Center Su padre, el alguacil Bill Waybourn, en Washington, advirtiendo sobre los peligros de dejar libres a indocumentados “borrachos” un día antes: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una fuente policial dijo al diario The Dallas Morning News que el alguacil Waybourn no quiso generalizar con sus comentarios y que solo había hecho referencia a “los cargos de conducir en estado de intoxicación o personas que han sido repetidamente arrestadas bajo cargos de conducir en estado de intoxicación en el contexto de inmigración ilegal”. No quiso referirse a todos los inmigrantes se agregó. En cuanto a Bill Waybourn se sabe que ha tenido múltiples roces con la ley y que ha sido arrestado por traspaso y robo en años recientes, según acota dicha fuente. En 2018 fue acusado de asalto. “Han pasado años desde que él dejó de asociarse con nuestra familia”, comentó por su parte el alguacil sobre la situación de su hijo Bill en un comunicado que envió a la estación WFAA-8 en Texas. “Durante años todos los muchos integrantes de nuestra familia hemos hecho esfuerzos para tratar de ayudarlo pero nada ha funcionado”, lamentó. “Siempre es triste cuando las drogas se apoderan de la vida de una persona. Sus elecciones y sus acciones lo han llevado hasta donde está”. Advertisement EDIT POST

