Hijo de millonario que manejaba su Lamborghini a alta velocidad mató a una joven hispana en fatal accidente Monique Muñoz, de 32 años, murió en un fatal choque en Los Ángeles. Su familia pide el máximo castigo para el chofer de 17 años que embistió su Lamborghini contra el carro de la joven. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una joven hispana murió en un fatal choque en California y su familia pide justicia. Un chofer de 17 años, hijo de un millonario de Los Ángeles, manejaba su Lamborghini a exceso de velocidad y chocó contra el carro de Monique Muñoz, de 32 años. El incidente ocurrió el 17 de febrero cuando el Lamborghini Urus del joven impactó por detrás el auto Lexus de Muñoz, destrozando el vehículo y matando a la joven, que manejaba a casa tras salir del trabajo. La identidad del joven chofer no ha sido revelada, pero se ha reportado que es el hijo del millonario empresario y desarrollador de comercio electrónico James Kuhri. El joven fue sentenciado a pasar de siete a nueve meses en un centro de detención para delincuentes juveniles y a estar cuatro años en probatoria, reporta El Nuevo Herald. La familia de Muñoz está devastada tras su trágica muerte y exige que el joven que manejaba a exceso de velocidad reciba la máxima sentencia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Monique Muñoz Credit: Genaro Molina/Los Angeles Times via Getty Images El joven se disculpó en la corte con la familia de Muñoz, asegurando que lamentaba mucho su muerte. "La velocidad del vehículo alcanzó las 106 millas por hora (170 kilómetros por hora) menos dos segundos antes de la colisión", dijo un investigador del Departamento de Policía de Los Ángeles que testificó en el caso. Cristina Muñoz, tía de la joven, aseguró a los medios locales que la familia sentía que la sentencia era "injusta y triste". "Una madre se quedó esperando que su hija llegara a casa. Este fallo no nos da paz", dijo.

