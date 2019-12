Un joven de 19 años en Arkansas está acusado de matar a su madre. ¿Su padre lo ayudó a encubrir el crimen? Carson Gregory Glover, de 19 años, está acusado del asesinato de su madre en Arkansas. Los detalles del caso. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Un joven de 19 años en Arkansas está acusado de matar a su madre. Su padre también enfrenta cargos por supuestamente ayudarlo a encubrir el crimen. PEOPLE confirmó que Carson Gregory Glover enfrenta cargos de asesinato por la muerte de su madre Sonya Glover. El cadáver de la mujer de 54 años fue encontrado el sábado. Estaba sentada en el sofá de su casa, bañada en sangre. La policía de Sherwood, Arkansas, reveló que William Gregory Glover, el viudo de Sonya y padre de Carson, reportó a las autoridades haber encontrado el cuerpo sin vida de su esposa el sábado antes de la medianoche. Glover, de 55 años, fue acusado de obstaculizar el arresto de su hijo. Según documentos oficiales, William Glover le dijo a la policía que había encontrado a su esposa muerta en el sofá cuando regresó a su casa. En repetidas ocasiones, el hombre aseguró que no sabía cómo había muerto. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin embargo, un familiar le mostró a los investigadores la grabación de una llamada que recibió accidentalmente del celular de William Glover. En la grabación, supuestamente se escucha a William gritándole a su hijo: “La mataste, eres un bastardo”. Luego se escucha en la misma grabación como William pregunta: “¿Dónde está la pistola con que la mataste?” Según reportes, la pareja llevaba 34 años de casados. El hijo y el padre están en la cárcel del condado de Pulaski sin derecho a fianza. Aún no se ha revelado un posible motivo para el crimen y el caso sigue bajo investigación. Advertisement

