Hijastra que mató a puñaladas a su padrastro abusivo recuerda la pesadilla que sobrevivió

Hace tres años, Terra Newell mató a su padrastro John Meehan a puñaladas después de que el abusivo hombre —que recibió el apodo de “Dirty John” por su historial de violencia doméstica— la atacara en el estacionamiento de su edificio. La historia del sociópata y estafador es tan escalofriante que fue llevada a la pantalla chica en la serie Dirty John de Bravo. Terra, de ahora 27 años, habló con PEOPLE en exclusiva sobre esta traumática experiencia.

La madre de Terra, Debra Newell, conoció a John en una página de citas amorosas y se enamoró ciegamente de él, casándose al poco tiempo. El hombre no era quien aparentaba ser y su madre al principio no veía sus faltas. La familia cercana no confiaba en John Meehan y contrató a un investigador privado que descubrió datos negativos de su pasado. El hombre había sido arrestado varias veces y varias mujeres habían puesto órdenes de restricción en su contra, además tenía un historia de uso de drogas.

Image zoom Cortesía de NIKKI RYAN PHOTOGRAPHY

Cuando la madre de Terra se enteró, dejó a su esposo, pero regresó con él meses después. Según la joven, su padrastro era un manipulador que convenció a su madre que el “John Meehan” que había encontrado el investigador privado era otro, no él Su madre finalmente descubrió la verdad y lo dejó pero John se salió de control, incendiando el auto de su madre, persiguiendo obsesivamente a la familia y amenazándolos. Todo esto culminó en la muerte de John a manos de su hijastra, que lo apuñaló 13 veces tratando de defenderse de él.

Image zoom California Department of Corrections

Terra, quien fue diagnosticada con trastorno de estrés postraumático (PTSD), fue a terapia para sanar de este trauma emocional y la familia compartió su historia para que otras personas que conocieran a individuos como Dirty John no se dejaran engañar. La joven ahora está lanzando su propio podcast Time Out With Terra y ayuda a generar conciencia sobre el PTSD y la importancia de tomar clases de defensa personal.



Image zoom Cortesía de NIKKI RYAN PHOTOGRAPHY

“Aunque aún estoy batallando con el PTSD, he sanado mucho”, dijo a PEOPLE. “La gente tiene que saber que las cosas malas pueden pasar y no puedes dejar que esas cosas te detengan o que te derrumben. Lo más importante que he aprendido es que hay que salir adelante y mantenerse positivo. Estoy feliz de estar viva para poder compartir este mensaje”.