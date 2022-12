Hija del senador Ted Cruz hospitalizada tras causarse heridas en los brazos La hija de 14 años del senador Ted Cruz fue trasladada a un hospital de Houston, donde está bajo supervisión médica, luego de que las autoridades recibieran una llamada de emergencia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La policía de Houston respondió a una llamada de emergencia este martes en un barrio exclusivo de la ciudad sobre una menor de edad que presentaba heridas en sus brazos. Al llegar a la vivienda, los agentes vieron que se trataba de la residencia del senador Ted Cruz. Las autoridades negaron que fuera una situación de violencia o alguna actividad criminal y confirmaron que se trataba de una situación familiar. Caroline, la hija mayor de 14 años, del político se habría hecho cortaduras en los brazos tras sufrir una crisis de salud mental y trasladada inmediatamente a un hospital cercano, donde se encuentra bajo supervisión médica, de acuerdo al Daily Mail y el canal local ABC 13. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ted Cruz Senator Cruz Holds Press Conference On Iran Nuclear Deal Credit: Anna Moneymaker/Getty Images La oficina del senador republicano confirmó que se había producido un incidente y aseguró la niña se encuentra en condición estable. "Esta es una situación familia y afortunadamente su hija está bien. No hubo heridas de gravedad", informó la oficina de prensa a través de un comunicado. "La familia pide a los medios respeto por la privacidad de su hija en este momento". Tex Cruz Republican Senator Ted Cruz Kicks Off Presidential Campaign Ted Cruz | Credit: Jay Paul/Bloomberg via Getty Images Hasta el cierre de esta nota, el senador no había emitido declaración sobre lo sucedido. Cruz reside en Houston con su esposa y dos hijas, Caroline y Catherine, de 11 años. Para ayuda y más información sobre el estrés emocional y el suicidio, favor de llamar la línea nacional para la prevención del suicidio al 1-800-273-8255.

