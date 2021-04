Hija de inmigrantes indocumentados estudiará en Harvard La historia de Stephany Gutiérrez —hija de padres indocumentados que fue aceptada en la prestigiosa universidad de Harvard— te motivará. ¿Qué estudiará? Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Stephany Gutiérrez cumplió su más grande sueño al ser aceptada en la prestigiosa universidad de Harvard. Sus padres son indocumentados y la estudiante demuestra que no hay límites. En un emotivo video que compartió en Instagram, la joven, su hermana y sus padres se abrazan y lloran de felicidad al recibir la noticia. La familia celebra que Stephany fue aceptada a otras tres universidades muy reconocidas en Estados Unidos, y se llena de orgullo al enterarse que fue aceptada por Harvard, una institución académica legendaria. La estudiante de 18 años reveló a Univision: "Fue difícil, mis papás todavía son inmigrantes ilegales aquí en Estados Unidos. Su apoyo en particular ha sido excelente, mi papá y mi mamá siempre me han dicho que la educación es la manera para salir adelante". La joven quiere ser abogada y estudiará leyes en Harvard. Gutiérrez se graduó de la escuela secundaria de Santa Ana, California. "No hay una solución milagrosa cuando se trata de educación. Creemos que si se les brinda a los estudiantes la oportunidad de tener éxito lo van a perseguir. No hay límite para lo que pueden lograr", expresó Jennifer Huynh, subdirectora de esta escuela secundaria. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sus padres le compraron flores y le han mostrado todo su apoyo y amor en este nuevo capítulo en su carrera. Stephany Gutierrez Image zoom Credit: Instagram/@santaana_highschool Otro estudiante hispano de la escuela secundaria Santa Ana también fue aceptado en Harvard y Princeton. La escuela reconoció a Oziel Flores con un mensaje en su página de Instagram, felicitándolo por ser aceptado en estas dos instituciones académicas. También celebró los increíbles logros de estos estudiantes en medio de la pandemia. ¡Felicidades!

