Hija del Chapo Guzmán rompe el silencio y habla de la captura y liberación de su hermano Rosa Isela no se ha callado nada y tras defender a su hermano a toda costa, señala a los verdaderos culpables de la situación en Culiacán By Teresa Aranguez El pasado 17 de octubre las calles de Culiacán se convirtieron en una batalla campal. Una balacera se abrió paso desatando el pánico entre los habitantes del lugar. El Cartel de Sinaloa tomó el control de la zona y recorrió cada rincón con sus camionetas armadas de arriba a abajo. La detención de Ovidio Guzmán, el hijo de El Chapo Guzmán, hizo que la organización amenazara con más fuerza si el joven no era inmediatamente liberado. Una amenaza que fue escuchada y que tuvo sus frutos. La puesta en libertad del joven, según el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, realmente se hizo con el objetivo de "salvar vidas". Ahora es su otra hija, Rosa Isela, quien ha dado su opinión de lo sucedido y del arresto de su hermano. Lo ha hecho en una entrevista a El Gordo y la Flaca donde pone a todo el mundo en su lugar y señala a los verdaderos culpables. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Entre otras cosas, aseguró que su hermano no tiene nada que ver con los negocios de su padre y que se la pasa trabajando como el resto de los ciudadanos. "Trabaja igual que todos", dijo directa. "Es un buen muchacho y no tiene nada que ver", prosiguió. Para quitarle un poco de tensión al asunto se atrevió a decir "está muy guapo mi hermano", refiriéndose a la foto de la detención que llegó a los medios y que, increíble pero cierto, causó sensación entre las féminas por su físico. Image zoom Mezcalent.com Tocaba ponerse un poco más serios. ¿Por qué le defendieron con uñas y dientes? "Porque quieren mucho a mi papá", dijo con claridad. "Cuando Culiacán se inunda o cuando las rancherías están inundadas, cuando la gente necesita, ellos son los que van y apoyan. Yo tengo entendido que con colchones, con ropa, con cosas y siempre han ayudado…así es que malos no son, más bien deben encerrar a los rateros ahí en Culiacán", expresó abiertamente. Rosa es una de los 22 hijos que tiene el Chapo. Ser "hija de" le ha valido un sinfín de críticas pero tal y como ella misma apunta, ya poco le importa porque siempre lo han hecho.

