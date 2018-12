Ivanka Trump criticada por compartir foto de su hijo pescando mientras lanzan gases lacrimógenos a niños en la frontera

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Ivanka Trump, hija del presidente Donald Trump, recibió duras críticas por parte de usuarios de las redes sociales tras publicar una imagen donde se ve a uno de sus hijos pescando.

La foto causó indignación entre muchos. ¿Por qué? La imagen publicada el pasado 23 de noviembre se dio en los días de la celebración de Acción de Gracias. No obstante, el domingo salieron a la luz imágenes donde se ve cómo los agentes de U.S. Customs and Border Protection lanzan gases lacrimógenos a los inmigrantes que buscan asilo en Estados Unidos, muchos junto con sus hijos menores de edad, reseña People.

Los críticos de las políticas migratorias del presidente Trump se indignaron ante la diferencia entre la foto del hijo de Ivanka y las imágenes virales que muestran a los niños inmigrantes corriendo en pañales y sin zapatos en la frontera de San Isidro, en San Diego, CA. Los menores y sus padres fueron captados tratando de esquivar a los oficiales que lanzaban gases lacrimógenos.

Your father teargassed kids your son’s age today. — The Hoarse Whisperer (@HoarseWisperer) November 26, 2018

Cool. Let’s talk about your daddy/secret boyfriend tear gassing children in diapers today. Thoughts, Kremlin Barbie? pic.twitter.com/5YE8i7Bns2 — Red (@Redpainter1) November 26, 2018

En su tuit, Ivanka resaltaba que estaba pescando junto a su pescador de caña favorito, valga la redundancia. Sin embargo, la foto de su hijo no fue vista con buenos ojos por muchos de los usuarios que también tenían acceso a las desgarradoras fotos de los niños migrantes llorando y corriendo en la frontera. “Tu padre lanza gases lacrimógenos a niños de la edad tu hijo”, le escribió un seguidor en la foto que publicó la empresaria en su cuenta de Twitter. Incluso, otra usuaria le dijo a Ivanka que su foto o su mensaje estaba cool, pero le dijo que hablaran sobre los gases lacrimógenos que se estaban usando contra niños en pañales en la frontera. La imagen se ve en el último tuit.