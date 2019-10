Mujer acusada de romperle el cráneo a su madre con un crucifijo Christian Lydia Martínez, de 25 años, está acusada de romperle el cráneo a su madre con un crucifijo durante una pelea entre ambas. Los detalles del caso. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una pelea entre una madre e hija terminó en brutal violencia. Christian Lydia Martínez, de 25 años, está acusada de romperle el cráneo a su madre con un crucifijo. Según el reporte de las autoridades, la joven, oriunda de Texas, golpeó a su madre fuertemente en la cabeza con el crucifijo hasta fracturarle el cráneo. The Smoking Gun reportó que la joven acusada y la madre de 45 años comenzaron a discutir después de que la hija llegara a casa supuestamente tras pasarse el día bebiendo alcohol en San Antonio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Bexar County Sheriff's Office El reporte añade que durante la pelea entre ambas, Martínez agarró un crucifijo que estaba en la pared y comenzó a golpear a su madre con este sagrado objeto. La madre fue llevada de emergencia al hospital donde la trataron tras sufrir una fractura en el cráneo. New York Post reporta que la hija fue arrestada, enfrenta cargos de agresión agravada y recibió una fianza de $30,000. El caso sigue bajo investigación. Advertisement

Close Share options

Close View image Mujer acusada de romperle el cráneo a su madre con un crucifijo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.