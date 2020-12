Close

Vacaciones terminan en tragedia: dos niños mueren atropellados por una camioneta Hermanitos de 4 y 6 años murieron tras ser atropellados por una camioneta. Estaban de vacaciones con sus padres en Florida. Los detalles de la tragedia. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Dos hermanitos que estaban de vacaciones con sus padres en la Florida murieron tras ser atropellados por una camioneta. La familia, que vive en Kentucky, estaba visitando Panama City Beach cuando ocurrió la tragedia. La camioneta Chevrolet Silverado entró inesperadamente a un campo de mini golf atropellando a los pequeños, que estaban allí jugando con sus padres. Una cuenta de GoFundMe fue creada para ayudar a la familia con donaciones durante esta difícil etapa. Beath Peak, una persona cercana a la familia describió a las víctimas, Addie y Baylor Kirchgessner, como niños "energéticos, divertidos, personitas con grandes personalidades que tocaron muchas vidas". Image zoom Credit: GOFUNDME SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El incidente ocurrió en el campo de mini golf Coconut Creek Golf & Maze. El niño murió en la escena mientras que su hermanita fue llevada de emergencia a un hospital cercano, donde falleció. La policía identificó al chofer de la camioneta Chevrolet Silverado como Scott Donaldson.El caso sigue bajo investigación y hasta ahora no se ha reportado ningún arresto. El dinero recaudado en la cuenta de GoFundMe ayudará a la familia con los gastos fúnebres y médicos. Debbie Ward, una vocera de Panama City Beach, compartió la siguiente declaración con el canal local WLWT 5: "Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia". Ward añadió que los padres han recibido apoyo de consejeros y guías espirituales durante este doloroso momento. Que en paz descansen.

