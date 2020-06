Hermanos de 6 y 7 años mueren en accidente de auto luego de tomar las llaves de su abuela sin permiso Los niños salieron a tomar un paseo y perdieron control del vehículo. Aquí los detalles de esta tragedia que ocurrió en Missouri. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un niño de 7 años y su hermano de 6 murieron en un accidente de tránsito luego de haber tomado las llaves del vehículo de su abuela para conducirlo en una carretera en Missouri. El mayor de los hermanos estaba al voltante de un Buick LaCrosse 2007 cuando perdió el control del auto, que viajaba a alta velocidad, en una carretera del condado de Jackson, al este de Kansas City, reportó CNN. Según People, el automóvil se salió de su carril volcándose en el aire para luego chocar contra un árbol e incendiarse. Ninguno de los niños tenía puesto el cinturón de seguridad. Image zoom "Los dos niños tomaron el vehículo de la abuela sin su conocimiento o permiso", dijo Bill Lowe de la patrulla de carreteras, según el portal de noticias Oxygen. "Mientras conducían, perdieron el control del vehículo, el carro se incendió y los niños quedaron atrapados dentro y declarados muertos". El accidente ocurrió la tarde del viernes; los nombres de las víctimas no fueron revelados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Obviamente este es un accidente horrible. Cada vez que estamos investigando un accidente y hay una muerte que involucra a un niño, es extremadamente difícil; son dos niños y son hermanos”, agregó. La Oficina del Sheriff del Condado de Jackson está liderando la investigación. Hasta el momento no se han presentado cargos en el caso. Tampoco se especificó a qué velocidad iba el vehículo al momento del impacto. Las autoridades advirtieron a todos los padres y a quienes cuidan a niños que mantengan las llaves de sus autos fuera de su alcance.

Hermanos de 6 y 7 años mueren en accidente de auto luego de tomar las llaves de su abuela sin permiso

