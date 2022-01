¡Mamá asesina a sus tres pequeños y después intenta suicidarse! Esta es la tragedia que ha sacudido a una pequeña comunidad latina de California, donde Patricia Ortiz enfrenta ahora tres cargos de asesinato tras un intento de suicidio fallido Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Patricia Ortiz, de 31 años, enfrenta tres cargos de asesinato después de matar a sus tres pequeños, todos menores de 9 años, antes de intentar suicidarse en su hogar de California. Los niños, Matteo Ortiz Lara de cinco años, y sus hermanas Anna Ortiz Lara y Alexa Ortiz Lara, de 8 y 3 respectivamente, fueron encontrados por su padre, Israel Ortiz, cuyos gritos pidiendo ayuda alertaron a los vecinos de lo ocurrido. "Le Grand es una comunidad muy pequeña y unida, somos una familia. Soy de este área, una pequeña ciudad de 16 mil habitantes, así que esto va a impactarnos de forma muy dura. Todos nos conocemos", expresó Daryl Allen de la oficina de policía del condado de la Merced. Después de ser curada de las autolesiones que no terminaron con su vida en un hospital cercano, Patricia Ortiz ingresó en la cárcel del lugar. No se ha determinado todavía las causas exactas de la muerte de los pequeños, ni el motivo que habría llevado a su mamá a este acto de locura. Hermanos Ortiz Credit: Gofundme SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El cielo recibió tres ángeles bellos el 12 de enero 2022. No hay manera de expresar el dolor de perder estas tres criaturas bellas. Anna Daniela, Matteo y Alexa eran niños felices y llenos de vida, amados por todos los que los conocían. No hay palabras para expresar el dolor y la tristeza de los corazones de los que los aman. El único consuelo es saber que en este momento ellos gozan en la paz y presencia del Señor. Le damos gracias a la comunidad por su apoyo y pedimos que levanten a la familia en sus oraciones mientras navegamos este tiempo difícil. Se le entregarán donaciones recaudados a mi primo Israel Ortiz para costos de funeral", escribió Lynna Granados en la página que abrió en Gofundme solicitando ayuda para la familia de las inocentes víctimas.

