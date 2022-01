Hermanos en Texas acusados de matar a golpes a su padrastro por abusar sexualmente de su hermanita de 9 años Gabriel Quintanilla, de 42 años, fue encontrado muerto en un campo de McAllen, Texas. Sus hijastros están acusados de matarlo a golpes. Los jóvenes aseguran que el hombre abusaba sexualmente de la hermanita de ellos, una niña de 9 años, y decidieron vengarla. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dos hermanos hispanos en Texas fueron arrestados y enfrentan cargos por presuntamente matar a golpes a su padrastro, reporta PEOPLE. Según ellos, el hombre estaba abusando sexualmente de la media hermana de ellos, una niña de 9 años. Un amigo de los hermanos también fue arrestado por presuntamente ser cómplice del asesinato. Alejandro Treviño, de 18 años, enfrenta cargos por asalto agravado y por participar en una actividad criminal organizada. Su hermano, Christian Treviño, de 17 años, y el amigo de ambos, Juan Eduardo Meléndez, de 18, enfrentan cargos de asesinato y de asalto agravado por la muerte de Gabriel Quintanilla, de 42 años. El padrastro de los hermanos Treviño fue encontrado por un agricultor en un campo en McAllen, Texas, el 20 de enero reporta ValleyCentral.com. Los tres jóvenes están detenidos en una cárcel del condado Hidalgo. La golpiza ocurrió después de que los hermanos se enteraron de que su padrastro estaba tocando inapropiadamente a una niña de 9 años, la media hermana de los Treviño. Según documentos oficiales obtenidos por PEOPLE, la golpiza comenzó un parque de casas móviles y luego continuó en un complejo de apartamentos cercano. Después de un tercer ataque, Quintanilla fue transportado en una camioneta Ford F-150 y arrojado en un campo en McAllen, donde luego fue encontrado muerto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alejandro Trevino, Christian Trevino, Juan Eduardo Melendez Alejandro Trevino, Christian Trevino y Juan Eduardo Melendez | Credit: HIDALGO COUNTY RECORDS (3) Quintanilla sufrió golpes en la cabeza, según las autoridades. Andy Harvey, jefe de la policía de Pharr, dijo en una conferencia de prensa que el hombre de 42 años había sido acusado previamente de abusar sexualmente continuamente a un menor de edad. Esta víctima era otro menor de edad, el caso es del 2019 y no está relacionado a la hermana de los Treviño. Harvey dice que este otro caso de abuso sexual a un menor ocurrió del 2014 al 2016, y los detectives tenían suficiente evidencia en contra de Quintanilla para arrestarlo, pero no pudieron encontrarlo. Harvey dijo que el hombre estaba escondiéndose de las autoridades. Los jóvenes enfrentan cargos de asesinato y de secuestro. Una petición está circulando en internet recolectando miles de firmas y pidiendo misericordia para los hermanos Treviño y su amigo, argumentando que solo intentaban proteger a la menor de edad del abuso de Quintanilla. En esta misma página se informa que se ha fijado una fianza de $3 millones de dólares para que los jóvenes puedan salir de la cárcel mientras esperan sus juicios. Además se revela que Quintanilla era el padre biológico de la media hermana de los Treviño, la niña que estaba abusando sexualmente. Si tú o alguien que conoces es víctima de abuso sexual, manda el mensaje de texto "STRENGTH" a Crisis Text Line al 741-741 para hablar con un consejero y pedir ayuda.

