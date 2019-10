Dos hermanitos desaparecidos después de que se los llevara su padre, un delincuente sexual Nada se sabe de los pequeños Maverick y Orion Ransom desde que su padre, un delincuente sexual no registrado, se los llevó de la guardería el pasado 8 de octubre. By Joaquim Utset ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La última vez que se supo de los hermanitos Maverick y Orion Ransom fue hace tres semanas, cuando su padre Clarence Michael Ransom los recogió de la guardería en Las Cruces, N.M. Desde entonces se desconoce su paradero y el de su padre, a quien la policía califica de un delincuente sexual no registrado. Se sospecha que Ransom ese mismo día cruzó la frontera con México por Ciudad Juárez y volvió al día siguiente a territorio estadounidense, pero no se sabe si los pequeños estaban con él, según la policía. Ante esta situación, la policía de Las Cruces solicitó a través de Facebook la colaboración ciudadana para localizar a Mavericks, de 3 años, y Orion, de 4. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las autoridades señalaron que Ransom comparte la custodia de los pequeños con su esposa, de la que vive separado. Cuando fue a buscarlos a la guardería el pasado 8 de octubre, no indicó que se les fuera a llevar a ningún lugar. En consecuencia se ha emitido una orden de detención contra el hombre de 52 años por no haberse registrado como delincuente sexual e incumplir un acuerdo de custodia. Por ahora las autoridades no consideran que el padre represente un peligro para sus hijos, razón por la que no se ha declarado una alerta Amber. "El padre no supone un peligro y no se cree que pueda causarles daños físicos. También tiene derechos paternales", puntualizó el portavoz de la policía de Las Cruces Dan Trujillo al diario Las Cruces Sun-News. Advertisement

