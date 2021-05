Hermanitos de 5 y 3 años encontrados muertos en casa de su padre en Nebraska: sospechoso arrestado La madre de los pequeños llamó en varias ocasiones a la policía preocupada por el bienestar de los niños, que estaban con su padre. Los detalles de esta tragedia. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Dos hermanos de corta edad fueron encontrados muertos este domingo en casa de su padre en Nebraska. Las víctimas fueron identificadas como Emily Price, de 5 años, y Theodore Price, de 3 años, quienes se encontraban en la casa de su padre Adam Price en la localidad de Bellevue, informó la policía. En un comunicado de prensa, la policía de Bellevue informó que agentes llegaron a la casa alrededor de las 11 a.m. del domingo luego de haber recibido tres llamadas de la madre de los pequeños preocupada por su bienestar. Cuando llegó la policía al inmueble, encontraron los cadáveres de los pequeños en el interior. El padre, de 34 años, no estaba presente y se desconocía su paradero. Emily, Teddy Price y su madre, Mary Nielsen Credit: GOFUNDME La madre de los niños vive en Illinois y tenía dividía la custodia con su expareja. Según dijo, era la semana de los niños con su padre, informó el canal de noticias local KETV. Horas del trágico hallazgo, la policía arrestó al padre de los niños en la localidad californiana de Pacífica, cerca de San Francisco, ubicada a unas 24 horas en automóvil de Bellevue. "Aproximadamente a las 8:45 la policía de Bellevue se enteró de que Adam Price estaba localizado en Pacífica, California, estamos coordinando con la policía local para continuar con la investigación. Los detectives ya no están buscando a otras personas posiblemente involucradas en el caso", se lee en el comunicado. Adam Price Adam Price | Credit: Twitter/@BellevuePolice Se ha puesto en marcha una campaña de GoFundMe para ayudar a la familia a cubrir los costos asociados con los funerales de los hermanos. "Hoy, 16 de mayo, María recibió la llamada que ninguna madre quiere recibir. Sus dos bebés fueron encontrados muertos en la casa del padre en Nebraska. Emi y Teddy eran de lo más dulce y cariñoso y no merecían dejar esta tierra de esta manera", se lee en la campaña de recaudación de fondos. Las autoridades aún no han revelado cómo murieron los niños y el caso está bajo investigación. El informe policial aclara que "los agentes investigaron tras las llamadas [de la madre], pero no observaron circunstancias apremiantes que les permitieran forzar la entrada a la casa". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Documentos penitenciarios muestran que Price se encuentra en la cárcel de California con una orden de arresto de fugitivo por delito grave, informó KETV. "Estamos investigando como una muerte sospechosa porque no hay una explicación lógica para esto que podamos ver en este momento, así que estamos tratando de determinar qué pasó aquí", dijo el capitán de la policía Andy Jashinske.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Hermanitos de 5 y 3 años encontrados muertos en casa de su padre en Nebraska: sospechoso arrestado

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.