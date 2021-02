Close

Hermano de Efraín Ruales llora su muerte con conmovedor mensaje "¿Por qué te hicieron esto?" La carta de Pablo Ruales se publica una semana después del asesinato a sangre fría de su hermano en Guayaquil, Ecuador. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A una semana del asesinato del actor Efraín Ruales su hermano mayor Pablo Ruales ha conmovido a la red al publicar un mensaje lamentando la muerte de su hermano y expresando su impotencia al no saber cómo fueron los últimos momentos con vida de su "hermanito". "¿Qué fue lo último que pensaste, será que en tus últimos segundos te pasaron imágenes de toda tu familia, tu novia y seres queridos por tu mente? ¿será que sufriste?", se preguntó abiertamente Ruales en el post publicado a altas horas de la noche del miércoles y que fueron compartidos por medios en Ecuador. "¿Será que te preocupaste más por nosotros que por tu dolor y agonía? ¿Por qué te hicieron esto?. Quedan un mar de preguntas sueltas" "La forma en que te arrebataron la vida, nos deja miedo, nos deja incertidumbre, desconfianza, vacío, vacío y más vacío social", prosigue en parte el mensaje que es una carta abierta a su hermano pero también un llamado a la conciencia del país. "Pedimos justicia por lo que te hicieron aunque eso nunca llenará el vacío que dejas con tu pronta partida". Tristemente el asesinato del actor ocurre en un momento que era de gran dicha para Pablo Ruales: en octubre él reveló por medio de sus redes que su mujer Andrea Rojas de Ruales esperaba un bebé. En un post colgado días antes del fallecimiento de su hermano Efraín, el futuro papá compartió una foto de la ecografía mostrando cómo iba creciendo la criaturita en el seno de su madre. Como se recordará, Efraín Ruales falleció a plena luz del día el pasado miércoles en la mencionada ciudad portuaria cuando fue acribillado por desconocidos que luego se dieron a la fuga en un auto robado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Autoridades en Ecuador continúan investigando el crimen y se esperaba que en los próximos días Alejandra Jaramillo, novia de la víctima, así como algunos de sus colaboradores de trabajo y compañeros del gimnasio al que acudió antes de fallecer, fueran llamados a declarar. Según peritos una de las armas que se usaron en el asesinato de Efraín Ruales fue usada anteriormente en otro crimen. La investigación continúa mientras por lo menos dos fuentes ofrecen cuantiosas recompensas para dar con los responsables.

