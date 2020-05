El hermano de George Floyd habla de su llamada a Donald Trump. "No me dio la oportunidad de hablar" Philonise Floyd rompe el silencio y cuenta cómo fue la fría conversación con el mandatario de Estados Unidos. "Fue difícil". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Conforme pasan los días nuevos testimonios sobre la muerte de George Floyd siguen viendo la luz. El más reciente es el de su hermano Philonise Floyd quien rompió el silencio para expresar su pesar ante las terribles circunstancias que rodean la muerte de la víctima en Minneapolis. "Amo a mi hermano. Nunca más le voy a ver", dijo devastado en una entrevista al canal MSNBC este sábado refiriéndose al fallecimiento de su hermano. Además, hizo público el contenido de su conversación telefónica con Donald Trump tras los tristes acontecimientos. Él no quiere que su hermano sea tan solo la foto y el mensaje en un camiseta como lo han sido otros muchos. Pretende que de una vez por todas se haga justicia por él y por los demás. Y así se lo hizo saber al presidente, cuya respuesta no fue tan receptiva y agradable como él esperaba. "Fue tan rápido. No me dio la oportunidad de ni siquiera hablar. Fue muy difícil. Intentaba conversar con él pero actuaba como si quisiera decir 'No quiero escuchar lo que me cuentas'. Solo le dije que deseo justicia y que no podía creer que cometieran ese linchamiento a plena luz del día", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una versión de la llamada muy diferente a la que el propio mandatario señaló durante su asistencia al lanzamiento del cohete SpaceX. "Ayer hablé con la familia de Floyd y le expresé la pena de toda la nación por lo sucedido. Me posiciono a su lado como amigo y como aliado de cualquier americano en busca de justicia y paz, y me opongo a quienes aprovechen esta tragedia para saquear, robar y amenazar", expresó. La familia de George sigue sin entender nada y solo pide justicia. "¿Por qué tenemos que pasar por esto? ¿Por qué tenemos que pasar por tanto dolor?", se preguntaba al borde de las lágrimas. De momento, Derek Chauvin, el policía que presionó su rodilla sobre la víctima hasta perder la consciencia y fallecer minutos después, fue detenido este viernes y acusado de asesinato en tercer grado y homicidio involuntario. Las protestas desde entonces en más de 50 ciudades del país han dado lugar a fuertes enfrentamientos con la policía, saqueos y actos violentos como el incendio de coches privados y del cuerpo y el bloqueo de autopistas. Ante tal nivel de caos y descontrol las tropas de la Guardia Nacional se han visto obligadas a intervenir.

