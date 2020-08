Doble tragedia para familia hispana: hermanitos de 1 y 3 años mueren sofocados en su carro Según reportes, Daniel García e Iván Salazar Jr., se metieron al auto sin que nadie los viera. La familia pensó que estaban jugando en su cuarto. Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una familia hispana de Alabama se ha sumido en la más terrible tragedia luego de dos hermanitos de solo 1 y 3 años de edad murieran sofocados en su carro luego de subirse a él sin que nadie se percatara. Los hechos ocurrieron el pasado sábado 15 de agosto hacia las 2:35 p.m., hora local, según indica la oficina del alguacil del condado de Shelby, en Georgia. De acuerdo a un comunicado de prensa, respondiendo a un reporte de la desaparición de dos niños la policía acudió a la vivienda ubicada en el bloque 400 de Reynolds Cemetery Road en las cercanías de Montevallo. La familia pensó que los niños estaban jugando en su cuarto, pero al no encontrarlos ahí llamaron a la policía. En su búsqueda fueron descubiertos los cuerpos de los dos niñitos identificados este miércoles como Daniel García, de 3 años, y su hermanito Iván Salazar Jr., de 1. Los niños estaban inconscientes y de inmediato se les brindaron primeros auxilios para posteriormente llevarlos de urgencia al Shelby Baptist Medical Center, donde posteriormente fallecieron, según indica AL.com en Birmingham. Según se informa, los niños permanecieron dentro del vehículo durante aproximadamente 30 minutos, al parecer tiempo suficiente para sofocarlos, pues la temperatura ambiente que había en el exterior del vehículo era de 91 grados. Image zoom Ellison Memorial Funeral Home SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una autopsia reveló que las muertes fueron causadas por un golpe de calor vehicular pediátrico. Dentro del auto donde los menores fueron hallados la temperatura llegó a alcanzar los 135 grados. "Nuestros corazones y nuestras plegarias están con la familia de estos niñitos en este inimiginable tragedia", exclamó por su parte John Samaniego, alguacil del condado de Shelby en un comunicado de prensa. La muerte de Daniel García e Iván Salazar Jr. se convierte en el fallecimiento número 19 de niños que mueren sofocados en el interior de un auto en lo que va del 2020. Si quiere más iformación de cómo evitar este tipo de tragedias, visite el sitio de KidsandCars.org

