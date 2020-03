Tres hermanas dominicanas entre las 100 mujeres del año de la revista Time La lucha de las hermanas Mirabal contra el régimen de Rafael Truijllo en República Dominicana es reconocido en una de las portadas de la revista que honran a las mujeres más influyentes de los últimos 100 años By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Patria, Minerva y Teresa Mirabal son leyenda en República Dominicana: las tres hermanas que vivieron en una comunidad rural en esa isla fueron férreas opositoras del régimen dictatorial que por tres décadas lideró su país, lucha que las llevó a una brutal muerte en 1960. Hoy, ocupan un lugar de honor en la lista de la revista Time de las 1oo mujeres más influyentes de los últimos 100 años. La prestigiosa publicación señala el liderazgo, la lucha y posterior asesinato a punta de golpes de las hermanas que desafiaron al régimen del mandatario Rafael L. Trujillo, hechos que las convirtieron en símbolos mundiales de los derechos de la mujer y la democracia dominicana. Image zoom Illustration by Neil Jamieson for TIME; Ricardo Hernandez — Foto by: Time Magazine “Una vez, Minerva descartó los temores de sus aliados por su vida y dijo: 'Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte'. Ella cumplió la promesa. El asesinato de las tres hermanas, de 36, 34 y 25 años el 25 de noviembre de 1960, indignó al público y fue un detonante clave para el asesinato de Trujillo”, cita la publicación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En las 89 portadas de la revista, que van desde 1920 hasta la fecha, también figuran, entre otras, Hillary Clinton, Oprah Winfrey, Serena Williams, Michelle Obama, Greta Thunberg, Marilyn Monroe y Madonna. El asesinato de las hermanas Mirabal ha sido inmortalizado también en libros y el cine. El día de los hechos, el 25 de noviembre de 1960, el carro en que viajaban las hermanas —que estaba siendo conducido por Rufino de la Cruz — fue interceptado por miembros de la policía secreta dominicana. Las hermanas fueron apedreadas, ahorcadas y arrojadas dentro del carro a un precipicio para simular que murieron en un accidente de tránsito. El chófer también fue asesinado. En su honor, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Según datos de ONU Mujeres, a nivel global 1 de cada 3 mujeres sufre violencia en algún momento de su vida, principalmente por parte de un compañero sentimental. Advertisement

