Gemelas cuentan cómo perdieron 200 libras juntas, motivándose a lograr sus metas Las hermanas gemelas Liah y Lauryn Chavez, de 25 años, cuentan cómo lograron rebajar más de 200 libras entre las dos, cambiando su alimentación y rutina de ejercicio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Twins Liah and Lauryn Chavez weight loss Credit: Cortesía; TASNIA HAQUE Liah y Lauryn Chavez, unas gemelas de 25 años, unieron fuerzas para lograr sus metas y rebajar más de 200 libras entre las dos. Las hermanas, oriundas de Texas, crecieron practicando deportes en su escuela y ejercitándose en el gimnasio, pero admiten que tenían una mala relación con la comida. Las Chavez revelan a PEOPLE que solían comer fuera de casa, en restaurantes, al menos tres o cuatro veces por semana. Cuando tenían problemas familiares, se refugiaban en la comida. "Tuvimos varias muertes en nuestra familia en los últimos 10 años", dice Leah. "Cuando estábamos en la escuela secundaria, éramos dueños de un restaurante así que todos iban al restaurante y comíamos y comíamos, sin darnos cuenta del daño que le estábamos haciendo a nuestros cuerpos". Lauryn añade que la tristeza las hizo buscar "terapia" en la comida y la bebida, lo cual las hizo subir de peso. Liah y Lauryn pesaban más de 250 libras. Las hermanas dicen que la genética no estaba de su lado, ya que en ambos lados de su familia hay casos de diabetes y obesidad. Twins Liah and Lauryn Chavez weight loss Credit: TASNIA HAQUE Ambas se dieron cuenta que su peso afectaría sus futuros y decidieron cambiar sus estilos de vida. Liah quiere ser madre y le preocupaba que su peso afectara su fertilidad y pusiera en riesgo un embarazo. También sufría de trastorno dismórfico corporal y quería tener mejor autoestima. La motivación de Lauryn era sentirse más saludable y tener más confianza en si misma, además de amar su reflejo en el espejo al probarse ropa nueva. "A medida que envejeces, empieza a afectar tu salud", reconoce Lauryn. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Twins Liah and Lauryn Chavez weight loss Credit: TASNIA HAQUE En el 2018, las hermanas comenzaron a considerar someterse a cirugías bariátricas, procedimiento quirúrgico que reduce la cantidad de alimentos que una persona puede comer y absorber al reducir el estómago. Liah recuerda que fue llorando a hablar con su madre sobre esta importante decisión de salud. Las gemelas se sentían desanimadas al ver que hacían ejercicios y no adelgazaban. Lauryn fue la primera en decidir realizarse la cirugía bariátrica. La doctora de ambas, Melissa Felinski, de UTHealth Houston y Memorial Hermann, se especializa en cirugía bariátrica y les dijo a las gemelas que ellas eran candidatas ideales para esta operación. "Yo conocía a Liah y Lauryn cuando ellas tenían 21 o 22 años", Felinski cuenta a PEOPLE. Según la doctora, el sobrepeso de las hermanas podría traer riesgos a su salud como enfermedades del corazón, diabetes tipo 2, enfermedad del hígado graso, hiperlipidemia, osteoartritis, apnea obstructiva del sueño y más propensidad a tener un derrame cerebral o desarrollar ciertos tipos de cáncer. Twins-Liah-and-Lauryn-Chavez weight loss Credit: TASNIA HAQUE "La cirugía bariátrica ha probado lograr una pérdida de peso sostenida, más que la dieta y el ejercicio, y mejora la calidad de vida", añade la doctora, quien enfatiza que la cirugía no es una fórmula mágica y aún después de la operación hay que cuidar la alimentación y tener una vida activa. Las gemelas se sometieron a evaluaciones psicológicas y de nutrición, y tuvieron que demostrar que estaban comprometidas a implementar hábitos saludables después de la operación. Lauryn tuvo su cirugía en diciembre del 2018. En aquel entonces pesaba 255 libras y ahora pesa 158. Liah se operó en septiembre del 2019. Ella pesaba 282 libras y ahora pesa entre 160 y 170 libras. Twins Liah and Lauryn Chavez weight loss Credit: TASNIA HAQUE Las hermanas dicen que este procedimiento cambió sus vidas y han podido mantener su peso. Una alimentación saludable es la clave de su éxito. Su metabolismo no les permitía comer hamburguesas y rebajar solo haciendo ejercicio, por eso tuvieron que aprender a cocinar en casa en vez de ir a restaurantes de comida rápida. Las Chavez cocinan y hacen ejercicio juntas, y comparten sus logros en una página de Instagram para motivar a otras personas que quieran adelgazar. Lauryn asegura que se siente mejor que nunca físicamente y mentalmente. Twins Liah and Lauryn Chavez weight loss Credit: TASNIA HAQUE "Yo creo que ayuda que somos gemelas", dice Lauryn, agradeciendo como Liah la motiva. "Es como mirarnos al espejo". Liah añade que tienen una competencia saludable entre las dos. "La cirugía fue la mejor decisión que pude haber tomado para mi salud", afirma Liah, quien está entrenando para correr un maratón.

